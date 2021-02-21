В Нигерии отказались платить выкуп за десятки похищенных школьников









korrespondent.net со ссылкой на газету Vanguard. Власти Нигерии выступили против выплаты выкупа лицам, похитившим 42 человек — 27 школьников и 15 учителей — в школе города Кагара. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщилсо ссылкой на газету Vanguard.









Отмечается, что ранее появилась информация, что правительству удалось добиться освобождения заложников, внеся за них около двух миллионов долларов выкупа.





Однако министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед опроверг это сообщение.





«Мы используем различные меры, но категорически против выкупа. Мы не отвергаем предложений о посредничестве, но не собираемся раскрывать общую стратегию», — объяснил чиновник.





По данным местных СМИ, власти Нигерии начали переговоры с боевиками, похитившими студентов и преподавателей.





Как сообщалось, вооруженные бандиты напали на учебное заведение в Кагаре штата Нигер 17 февраля. Во время атаки один ученик был убит, десятки — похищены.