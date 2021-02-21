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В Нигерии отказались платить выкуп за десятки похищенных школьников

21.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство ведет переговоры с похитителями, о процессе которых не сообщает. При этом оно категорически против вносить выкуп.



Власти Нигерии выступили против выплаты выкупа лицам, похитившим 42 человек — 27 школьников и 15 учителей — в школе города Кагара. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил korrespondent.net со ссылкой на газету Vanguard.


Отмечается, что ранее появилась информация, что правительству удалось добиться освобождения заложников, внеся за них около двух миллионов долларов выкупа.

Однако министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед опроверг это сообщение.

«Мы используем различные меры, но категорически против выкупа. Мы не отвергаем предложений о посредничестве, но не собираемся раскрывать общую стратегию», — объяснил чиновник.

По данным местных СМИ, власти Нигерии начали переговоры с боевиками, похитившими студентов и преподавателей.

Как сообщалось, вооруженные бандиты напали на учебное заведение в Кагаре штата Нигер 17 февраля. Во время атаки один ученик был убит, десятки — похищены.
 
 
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Правительство ведет переговоры с похитителями, о процессе которых не сообщает. При этом оно категорически против вносить выкуп.
 
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