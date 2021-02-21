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Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко

21.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переговоры лидеров России и Беларуси в понедельник 22 февраля продлятся целый день. Об этом заявил журналистам, рассказывая про планы Владимира Путина на выходные, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



"В понедельник целый день переговоров с Лукашенко", - сказал Песков. Встреча пройдет в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.

Интересно, что Лукашенко и Путин заранее знают, что после целого дня переговоров им будет нечего сказать СМИ: пресс-конференция не запланирована.

напомним, что Лукашенко вылетел в Сочи еще в пятницу.
 
 
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Переговоры лидеров России и Беларуси в понедельник 22 февраля продлятся целый день. Об этом заявил журналистам, рассказывая про планы Владимира Путина на выходные,...
 
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