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Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко
Источник материала: Партизан
Переговоры лидеров России и Беларуси в понедельник 22 февраля продлятся целый день. Об этом заявил журналистам, рассказывая про планы Владимира Путина на выходные, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В понедельник целый день переговоров с Лукашенко", - сказал Песков. Встреча пройдет в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.
Интересно, что Лукашенко и Путин заранее знают, что после целого дня переговоров им будет нечего сказать СМИ: пресс-конференция не запланирована.
напомним, что Лукашенко вылетел в Сочи еще в пятницу.
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Переговоры лидеров России и Беларуси в понедельник 22 февраля продлятся целый день. Об этом заявил журналистам, рассказывая про планы Владимира Путина на выходные,...
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