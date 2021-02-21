Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко









"В понедельник целый день переговоров с Лукашенко", - сказал Песков. Встреча пройдет в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.





Интересно, что Лукашенко и Путин заранее знают, что после целого дня переговоров им будет нечего сказать СМИ: пресс-конференция не запланирована.





напомним, что Лукашенко вылетел в Сочи еще в пятницу.