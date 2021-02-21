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Все сотрудники symbal.by вышли на свободу после «суток»

21.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четыре сотрудника магазина сувениров symbal.by вышли на свободу после того, как их осудили на «сутки». Об этом сообщается на странице магазина в Instagram.


Все сотрудники symbal.by на свободе. Фото: Facebook



«Друзья, спасибо за поддержку, добрые слова и солидарность. Наши сотрудники на свободе», – говорится в сообщении.

Напомним, что около полудня в субботу, 30 января в магазин symbal.by на проспекте Машерова в Минске пришли с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района. В результате были задержаны четыре работника symbal.by. Их отвезли сначала в Советское РУВД, а затем отправили на Окрестина.

После состоялись суды, двое задержанных получили по 20 суток, еще двое – по 15 (однако в итоге им пришлось пробыть за решеткой по 18).

Из магазина также были изъяты весь товар, документация и оборудование, работа офиса оказалась парализована.
 
Теги: Минск
 
 
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Четыре сотрудника магазина сувениров symbal.by вышли на свободу после того, как их осудили на «сутки». Об этом сообщается на странице магазина в Instagram.
 
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