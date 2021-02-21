Все сотрудники symbal.by вышли на свободу после «суток»





Все сотрудники symbal.by на свободе. Фото: Facebook













«Друзья, спасибо за поддержку, добрые слова и солидарность. Наши сотрудники на свободе», – говорится в сообщении.





Напомним, что около полудня в субботу, 30 января в магазин symbal.by на проспекте Машерова в Минске пришли с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района. В результате были задержаны четыре работника symbal.by. Их отвезли сначала в Советское РУВД, а затем отправили на Окрестина.





После состоялись суды, двое задержанных получили по 20 суток, еще двое – по 15 (однако в итоге им пришлось пробыть за решеткой по 18).





Из магазина также были изъяты весь товар, документация и оборудование, работа офиса оказалась парализована.











