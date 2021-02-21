IDEX-2021 стартует в Абу-Даби: что представит Беларусь и Россия?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Среди участников престижного международного форума - 9 белорусских компаний. Традиционно масштабной экспозицией на 15-м юбилейном оружейном салоне будет представлена и российская "оборонка".

Представляет Беларусь

Беларусь планирует представить более 150 образцов продукции военного назначения.

Так, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) представит новый легкобронированный автомобиль (ЛБА) MZKT-490101 на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

"В 2021 году на 15-й Международной выставке оборонной промышленности на Ближнем Востоке IDEX-2021 ОАО "Минский завод колесных тягачей" впервые продемонстрирует специально созданный в интересах зарубежных заказчиков новый легкобронированный автомобиль (ЛБА) MZKT-490101 4x4 на совместном стенде VOLAT - AL BADIE TRADING EST (ОАЭ)", - говорится в сообщении.

На выставке ЛБА будет представлен с установленным на нем автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом "АДУНОК", разработанным белорусским конструкторским бюра "Диспей". Кроме того, выставочный образец будет оснащен комплектом модульной брони, повышающим его баллистическую и противоминную защиту. "Уровень защиты можно регулировать снимая/устанавливая модульную броню по желанию клиента", - обратили внимание в ведомстве.

Шестилитровый двигатель ЛБА выдает мощность в 270 "лошадей". Моторный отсек оснащен автоматической системой пожаротушения. ЛБА МЗКТ-490101 имеет модульную конструкцию и четырехдверный цельносварной кузов из бронированной стали.

Российские стенды

Среди компаний-участниц из РФ: государственный спецэкспортер "Рособоронэкспорт", концерны "Калашников", "Уралвагонзавод" и "Техмаш", холдинг "Высокоточные комплексы", ведущий производитель колесной бронетехники ООО "Военно-промышленная компания" и другие предприятия.

Ожидается, что на одной из первых с начала пандемии COVID-19 международных оружейных выставок будет продемонстрирован ряд отечественных новинок, самая заметная из которых – новейший танк Т-14 на платформе "Армата", у которого в Абу-Даби состоится зарубежный дебют. Кроме того, его разработчик концерн УВЗ впервые покажет за рубежом новую универсальную бронированную машину (УБИМ), сочетающую в себе функции сразу трех типов техники - бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

Немало интересного смогут увидеть посетители стенда "Калашникова", на котором впервые за границей будут демонстрироваться автомат АК-19 под патрон НАТО, новейший пистолет Лебедева, а также smart-ружье MP-155 Ultima, которое можно синхронизировать с телефоном.

Помимо этого, в российской экспозиции будут представлены бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе унифицированной колесной боевой платформы "Бумеранг", зенитная ракетная система "Антей-4000", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2".

В виде моделей и презентаций гости эмиратской выставки смогут ознакомиться также и с современной авиационной и военно-морской техникой российского производства, в том числе с истребителем Су-35, транспортно-десантным вертолетом Ми-38Т и беспилотным комплексом "Орлан-10Е". В военно-морской части экспозиции судостроительная корпорация "Ак Барс" представит модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".