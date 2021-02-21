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Тихановская: «На данный момент кажется, что мы проиграли»
21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам Светланы Тихановской, сейчас стратегия белорусской оппозиции состоит в том, чтобы улучшить свою организацию. Экс-кандидат в президенты выразила надежду, что уличные протесты продолжатся, «возможно, весной».
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы», однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной. Интервью с Тихановской разместила швейцарская ежедневная газета
— Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли, — заявила Тихановская.
Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет построение структур для «завтрашней борьбы». Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения — на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.
— Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной, — резюмировала экс-кандидат в президенты.
Тихановская ждет встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека
Светлана Тихановская выразила надежду на то, что в ходе своего визита в Швейцарию встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби, а также с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. С ней лидер белорусской оппозиции, в частности, надеется обсудить перспективы «международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы».
Ранее, 17 февраля, стало известно, что Светлана Тихановская
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Экс-кандидат в президенты – о том, почему оппозиция в Беларуси «потеряла улицы».
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