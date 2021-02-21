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ТГ «Ник и Майк»: подготовка к уничтожению TUT.BY и «Онлайнера» началась

21.02.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ТГ «Ник и Майк»: подготовка к уничтожению TUT.BY и «Онлайнера» началась
Картинка носит иллюстративный характер
Подготовка к уничтожению TUT.BY и «Онлайнера» началась и идет полным ходом. Муковозчик в начале февраля нанес превентивный удар по «Онлайнеру», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но сейчас главный в прицеле – TUT.BY. Именно в нем власти видят основную угрозу, и его решено додавить в первую очередь.

Россия пока не готова включаться в осуждение процессов зачистки гражданского общества в Беларуси, о чем мы сообщали ранее. А все эти европейские и американские разной степени «озабоченности» Лукашенко до фонаря. В принципе, играть в демократию уже смысла нет. Поэтому можно включать на полную катушку режим «Северная Корея».

Кроме того, большие проблемы и давление испытывает БелаПАН, к которому наведывались органы в связи с делом Александрова. «Пресс-клуб», который много делал для развития журналистики, тоже под тотальным прессингом.

Ну и как маркер нового отношения власти к независимым СМИ – отказ в аккредитации на суды Бабарико и Борисевич/Сорокина. Дальше будет только хуже.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
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