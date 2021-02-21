Источник материала: UDF



Пинский морг. Фото: Медиа-Полесье

«Меня заведующий вызвал и говорит: „Не знаю, как вам сказать“. Я говорю: „Что? Воскресла?“ Он: „Нет, пропал труп“. Как пропал? Я так и села. Обратилась в милицию, они проверяли подвалы, все замки были на месте, все закрыто, все как положено. Но ведь тело куда-то делось. Я общалась с работником морга, который тело принимал — он его видел», — недоумевает Юлия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тело 37-летней женщины, пропавшее из пинского морга, не нашли Сейчас расследуют уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 347 УК (Надругательство над трупом). Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.Сейчас идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.По информации TUT. BY, тело до сих пор не передали родственникам. С момента его пропажи прошло не менее 18 дней.Информация о том, что из Пинского морга пропало тело умершей женщины, появилась неделю назад. Умершей Александре было 37 лет. Она жила в одной из деревень Брестской области. Когда в морг в Писке за телом приехала сестра покойной Юлия, ей сообщили, что оно пропало.В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.