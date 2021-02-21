Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Я думаю, финансовые разговоры. С точки зрения Лукашенко финансовые разговоры, а Путин, скорей всего будет настаивать на выполнении тех устных обязательств по реформированию белорусской политической системы, дабы снять напряжения противостояния протеста и Лукашенко. Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно. Совсем упрощенно я сказал», - сказал Алексей Венедиктов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Венедиктов: Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда Встреча Путина и Лукашенко должна состояться 22 февраля в Сочи.

Встреча Путина и Лукашенко должна состояться 22 февраля в Сочи.