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Венедиктов: Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«Я думаю, финансовые разговоры. С точки зрения Лукашенко финансовые разговоры, а Путин, скорей всего будет настаивать на выполнении тех устных обязательств по реформированию белорусской политической системы, дабы снять напряжения противостояния протеста и Лукашенко. Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно. Совсем упрощенно я сказал», - сказал Алексей Венедиктов.
Встреча Путина и Лукашенко должна состояться 22 февраля в Сочи.
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Встреча Путина и Лукашенко должна состояться 22 февраля в Сочи.
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