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Венедиктов: Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда

21.02.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Венедиктов: Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда
Фото: Reuters
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» весьма лаконично прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Я думаю, финансовые разговоры. С точки зрения Лукашенко финансовые разговоры, а Путин, скорей всего будет настаивать на выполнении тех устных обязательств по реформированию белорусской политической системы, дабы снять напряжения противостояния протеста и Лукашенко. Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно. Совсем упрощенно я сказал», - сказал Алексей Венедиктов.


Встреча Путина и Лукашенко должна состояться 22 февраля в Сочи.
 
 
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Встреча Путина и Лукашенко должна состояться 22 февраля в Сочи.
 
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