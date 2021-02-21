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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России зафиксировали первый в мире случай заражения человека новым вирусом птичьего гриппа Нужно ли опасаться?

Открытие сделали сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.пояснила, что вирус выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку. По словам главы Роспотребнадзора, заболевание у людей протекало в легкой форме, «риски были минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила». Выздоровевшие чувствуют себя хорошо.Попова сообщила, что вирус способен передаваться от птиц к человеку, он уже преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, пока непонятно.Это дает всему миру время подготовиться и разработать тест-системы, прежде чем он станет более патогенным.Серьезная вспышка птичьего гриппа H5N2 была зафиксирована в России в 2017 году. Тогда она началась на птицефабрике «Костромская». По данным Международной организации здоровья животных (OIE), чуть более чем за десять дней там погибли около 45 тысяч птиц. В профилактических мерах было забито более 600 тысяч особей.