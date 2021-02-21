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Модернизированная поликлиника открылась в Военной академии
Источник материала: ОНТ
По последнему слову техники оборудована поликлиника, которая открылась в Военной академии Беларуси после ремонта.
Теперь в распоряжении медиков – лазарет на 60 коек, новое стоматологическое отделение и рентген-кабинет. Консультацию и медицинскую помощь могут получить около 4,5 тысяч человек.
В прошлом году после капитального ремонта открылось самое большое медицинское подразделение военного ведомства – медрота 72-го объединённого учебного центра в Борисове. В этом году в Военной академии также начнутся масштабные работы в главном корпусе и в одном из общежитий, на следующий год запланирован ремонт казармы и клуба «Ракетчик». А завершить ремонт поликлиники в Военной академии к 23 февраля – была личная просьба министра обороны.
Фото: БЕЛТА
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По последнему слову техники оборудована поликлиника, которая открылась в Военной академии Беларуси после ремонта. Теперь в распоряжении медиков – лазарет на 60...
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