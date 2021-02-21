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Модернизированная поликлиника открылась в Военной академии

21.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модернизированная поликлиника открылась в Военной академии

По последнему слову техники оборудована поликлиника, которая открылась в Военной академии Беларуси после ремонта.  

Теперь в распоряжении медиков – лазарет на 60 коек, новое стоматологическое отделение и рентген-кабинет. Консультацию и медицинскую помощь могут получить около 4,5 тысяч человек.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Здесь не просто сделан капитальный ремонт, здесь произошла модернизация. Здесь появилось новое качественное диагностическое лечебное оборудование. Созданы хорошие и комфортные условия для медицинского персонала. Но и, конечно, для посетителей. Наверное, в последнее время в мире все поняли, насколько всё зависит от качественной медицины. Поэтому и в Вооружённых Силах мы уделяем пристальное внимание здоровью наших военнослужащих».

В прошлом году после капитального ремонта открылось самое большое медицинское подразделение военного ведомства – медрота 72-го объединённого учебного центра в Борисове. В этом году в Военной академии также начнутся масштабные работы в главном корпусе и в одном из общежитий, на следующий год запланирован ремонт казармы и клуба «Ракетчик». А завершить ремонт поликлиники в Военной академии к 23 февраля – была личная просьба министра обороны.

Фото: БЕЛТА

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По последнему слову техники оборудована поликлиника, которая открылась в Военной академии Беларуси после ремонта.   Теперь в распоряжении медиков – лазарет на 60...
 
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