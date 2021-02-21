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Белорусская техника – на крупнейшей военной выставке IDEX-2021

21.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская техника – на крупнейшей военной выставке IDEX-2021

Оборонная мощь! Белорусская техника на крупнейшей военной выставке в Абу-Даби – IDEX-2021 открывается сегодня в Объединённых Арабских Эмиратах. 

Новинки вооружений разместились в Национальном выставочном центре. Его павильоны и стенды возводили несколько месяцев. В этом году на престижном форуме почти тысяча производителей из 60 стран. Впервые участвуют Израиль, Северная Македония, Азербайджан, Люксембург и Португалия.

Беларусь демонстрирует свою технику не в первый раз, у нашей страны есть собственный национальный павильон. На стенде – 9 компаний. Витебское бюро «Дисплей» подготовило дистанционно-управляемые системы вооружения. «Белспецвнештехнику» здесь знают как настоящий военный комплекс, предоставляющий и обучение для специалистов, и продажу техники, и её модернизацию. Минский завод колёсных тягачей в Абу-Даби привёз новинку – броневик «Волат-490101».

В целом, выставка сосредоточена на четырёх приоритетах: кибербезопасность, исследования, разработки, искусственный интеллект. И всё это под маркой четвертой технической революции.

Фото: Karim Sahib/AFP via Getty Images

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Оборонная мощь! Белорусская техника на крупнейшей военной выставке в Абу-Даби – IDEX-2021 открывается сегодня в Объединённых Арабских Эмиратах.  Новинки вооружений...
 
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