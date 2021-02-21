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Андрей Орловский выступил на турнире UFC Fight Night 185

21.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Орловский выступил на турнире UFC Fight Night 185

В ночь на 21 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 185 выступил белорусский боец Андрей Орловский. Соперником экс-чемпиона UFC стал молодой британский атлет Том Аспиналл.

Поединок завершился во втором раунде, победу удушающим приемом праздновал Аспиналл.

42-летний Орловский после поражения обладает статистикой выступлений 30-20 (2 NC). Уроженец Бобруйска прервал серию из двух побед.

27-летний Аспиналл после победы над ветераном может похвастаться рекордом 10-2. В UFC Том одержал третью победу. За всю карьеру британца еще ни один его бой не доходил до судейского решения.

Фото: UFC

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В ночь на 21 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 185 выступил белорусский боец Андрей Орловский. Соперником...
 
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