Зацените плейлист на мове, составленный ко Дню родного языка

Источник материала: Tut.by

Специально к Международному дню родного языка, который ежегодно проходит 21 февраля, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» составил плейлист «На роднай мове» для белорусских меломанов. В него вошла 41 композиция на белорусском языке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Siddharth Bhogra, unsplash.com

В список попали треки NaviBand, Леры Яскевич, Palina, Intelligency, Nizkiz и других известных белорусских исполнителей и музыкальных групп. Композиции отбирали не только по критерию популярности у слушателей: в плейлист также включили музыку от белорусских электронщиков и локальных исполнителей других жанров.

Listen to На роднай мове &mdash; Yandex Music on Yandex Music

Во время прослушивания трехчасового плейлиста каждый сможет погрузиться в историю белорусской музыки последних пяти лет. Треки прошлого года, которые прозвали «протестными», в подборке «Яндекс.Музыки» тоже можно найти.