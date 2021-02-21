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Зацените плейлист на мове, составленный ко Дню родного языка

21.02.2021 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специально к Международному дню родного языка, который ежегодно проходит 21 февраля, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» составил плейлист «На роднай мове» для белорусских меломанов. В него вошла 41 композиция на белорусском языке.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Siddharth Bhogra, unsplash.com

В список попали треки NaviBand, Леры Яскевич, Palina, Intelligency, Nizkiz и других известных белорусских исполнителей и музыкальных групп. Композиции отбирали не только по критерию популярности у слушателей: в плейлист также включили музыку от белорусских электронщиков и локальных исполнителей других жанров.

Во время прослушивания трехчасового плейлиста каждый сможет погрузиться в историю белорусской музыки последних пяти лет. Треки прошлого года, которые прозвали «протестными», в подборке «Яндекс.Музыки» тоже можно найти.

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Специально к Международному дню родного языка, который ежегодно проходит 21 февраля, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» составил плейлист «На роднай мове» для...
 
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