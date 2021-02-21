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В США самолет "уронил" детали двигателя на город
Источник материала: Партизан
Пассажиры авиалайнера сняли на видео момент воспламенения его двигателя. Борт удачно приземлился в аэропорту.
Фото: twitter.com/rollbluetide
Американский город Блумфилд в штате Колорадо усыпали крупные обломки двигателя самолета Boeing 777 компании United Airlines, у которого возникли неполадки во время полета. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил телеканал MSNBC,
Фото: twitter.com/BroomfieldPD
Жительница Брумфилда Клэр Армстронг рассказала Fox News, что была в парке с собакой, когда услышала грохот. По ее словам, она увидела, как с неба падали обломки. После этого она и другие посетители парка смогли добраться в безопасное место.
О пострадавших в результате происшествия пока не сообщалось.
Отмечается, что экипажу удалось удачно посадить борт в международном аэропорту города Денвер, из которого он ранее вылетел.
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Пассажиры авиалайнера сняли на видео момент воспламенения его двигателя. Борт удачно приземлился в аэропорту.
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