ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США самолет "уронил" детали двигателя на город

21.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пассажиры авиалайнера сняли на видео момент воспламенения его двигателя. Борт удачно приземлился в аэропорту.


Фото: twitter.com/rollbluetide

Американский город Блумфилд в штате Колорадо усыпали крупные обломки двигателя самолета Boeing 777 компании United Airlines, у которого возникли неполадки во время полета. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил телеканал MSNBC, пишет korrespondent.net.


Фото: twitter.com/BroomfieldPD

Жительница Брумфилда Клэр Армстронг рассказала Fox News, что была в парке с собакой, когда услышала грохот. По ее словам, она увидела, как с неба падали обломки. После этого она и другие посетители парка смогли добраться в безопасное место.


О пострадавших в результате происшествия пока не сообщалось.

Отмечается, что экипажу удалось удачно посадить борт в международном аэропорту города Денвер, из которого он ранее вылетел.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиры авиалайнера сняли на видео момент воспламенения его двигателя. Борт удачно приземлился в аэропорту.
 
Новости дня
Новости разные
 
ТГ «Ник и Майк»: подготовка к уничтожению TUT.BY и «Онлайнера» началась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by