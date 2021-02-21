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Работники 181 завода сообщили о давлении во время сбора подписей под письмом «против санкций»

21.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информацию о давлении и запугивании работников собрали народное антикризисное управление и компания «Честные люди» с помощью чат-ботов.


Иллюстративное фото

По результатам этого опроса, участие в котором приняли работники 300 предприятий, на 181 из них зафиксированы случаи давления. Всего о давлении со стороны руководства во время сбора подписей под письмом официальных профсоюзов «против санкций» сообщили 899 заводчан.

Чаще всего за неподписание обращения работникам угрожали лишением премии и увольнением, давили психологически и обманывали (искажали смысл обращения или просили подписать пустые бланки).

Собранные доказательства планируют прислать в Международную организацию охраны труда.
 
 
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Информацию о давлении и запугивании работников собрали народное антикризисное управление и компания «Честные люди» с помощью чат-ботов.
 
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