Работники 181 завода сообщили о давлении во время сбора подписей под письмом «против санкций»

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По результатам этого опроса, участие в котором приняли работники 300 предприятий, на 181 из них зафиксированы случаи давления. Всего о давлении со стороны руководства во время сбора подписей под письмом официальных профсоюзов «против санкций» сообщили 899 заводчан.





Чаще всего за неподписание обращения работникам угрожали лишением премии и увольнением, давили психологически и обманывали (искажали смысл обращения или просили подписать пустые бланки).





Собранные доказательства планируют прислать в Международную организацию охраны труда.











