Отдать и поделить: Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС

Москва и Минск обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Об этом «Известиям» заявили в белорусском минфине. Сейчас между правительствами двух стран идут переговоры о направлении этих средств на иные инвестиционные проекты, уточнили в ведомстве. В Госдуме сообщили, что деньги, вероятно, пойдут на поддержку белорусских госпредприятий — тяжелого машиностроения, аграрного и медицинского секторов. В парламенте Беларуси «Известиям» подтвердили, что Александр Лукашенко отправляется в Москву поднимать финансовые вопросы, но уточнили: едет «не с просьбами, а для обсуждения экономической консолидации». Как заявили 19 февраля в Кремле, встреча двух лидеров пройдет 22-го числа в Сочи.





Пересмотру подлежит





В 2011 году правительства Беларуси и РФ достигли договоренности о предоставлении российской стороной Минску экспортного кредита в сумме до $10 млрд для строительства Белорусской АЭС в Островце.





Однако, как уточнили «Известиям» в минфине республики, согласно текущим оценкам, ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет меньше, чем размер предоставляемого финансирования.





«Учитывая это обстоятельство, правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств указанного государственного экспортного кредита для реализации иных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, представляющих взаимный интерес сторон», — говорится в ответе министерства.





О какой сумме остатка и каких конкретно проектах идет речь, в ведомстве не уточнили. Однако, по данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд от общей суммы. В российском министерстве не ответили на запрос «Известий».





Неиспользованный остаток кредитных средств может быть направлен на поддержку белорусских предприятий, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.





— Это в первую очередь будут предприятия тяжелого машиностроения, которые поставляют продукцию в том числе в Россию. А также аграрный сектор, производители удобрений. Помимо этого, поддержка может быть оказана медицинским предприятиям, особенно по линии кардиологических предприятий и лекарств. Поскольку РФ заинтересована в закупке и реализации этой продукции, — уточнил парламентарий.





Глава комитета Леонид Калашников в беседе с «Известиями» отметил, что РФ может выделить дополнительные средства на приоритетные проекты в Беларуси, это необязательно будут остатки кредита 2011 года.





— Был такой же пример у нас с Вьетнамом, когда шли переговоры о строительстве у них АЭС, но они отказались. В итоге эти средства пошли на другие совместные проекты. В случае с Белоруссией надо смотреть, сфер совместного сотрудничества достаточно. На другие проекты могут быть выделены и дополнительные средства, помимо того кредита, — подчеркнул политик.





14 июля прошлого года в Москве в ходе визита белорусского премьера был подписан документ, который подразумевает внесение изменений в межправсоглашение «О предоставлении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года». Стороны договорились увеличить срок кредита на два года, а также снизить проценты до 3,3%, причем ставка станет фиксированной, до подписания соглашения она была плавающей.





Протокол должны ратифицировать парламенты обеих стран. В начале февраля 2021 года стало известно, что правительство РФ внесло его на одобрение в Госдуму. Рассмотрение вопроса запланировано на 10 марта.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко летом заявлял, что подписанный протокол «позволит республике сэкономить миллионы долларов», поскольку в совокупности это даст возможность улучшить показатели проекта строительства БелАЭС и снизить затраты на обслуживание госкредита.





СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»





БелАЭС в Островце состоит из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 общей мощностью до 2400 МВт. Для ее строительства выбран проект «АЭС-2006» нового поколения «3+» с улучшенными показателями, которые соответствуют самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности.





7 ноября первый энергоблок был выведен на мощность 400 МВт. Через три дня минэнерго Белоруссии заявило о временном прекращении поставки электроэнергии с Белорусской АЭС в соответствии с программой «Энергетический пуск». В январе 2021 года блок был выведен на номинальный уровень мощности.





С его запуском Беларусь экономит на покупке газа около $750 тыс. в день, уточнил в декабре Роман Головченко. 12 февраля Европарламент принял резолюцию, призывающую Минск остановить строительство и запуск АЭС «в связи с опасениями за ее безопасность». Белорусское минэнерго назвало резолюцию «примером двойных стандартов».





Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 19 февраля в Кремле сообщили, что переговоры пройдут в Сочи.





«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Александр Лукашенко во время визита в РФ может попросить о дополнительном кредите в $3 млрд. Однако в белорусском минфине не подтвердили эту информацию. Опроверг ее и сам Лукашенко.





— Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить, — заверил белорусский лидер. — Есть вопросы поважнее: обеспечение обороны, безопасности нашего государства.





Александр Лукашенко также анонсировал встречу с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, на которой Лукашенко планирует обсудить «самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют».





— Обсуждаться могут любые вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Президент заявил, что он едет туда не с просьбами, а для обсуждения актуальных вопросов экономической консолидации между Беларусью и Россией и в регионе в целом, — рассказал «Известиям» председатель международной комиссии палаты представителей Беларуси Андрей Савиных.





Политик уточнил: лидеры затронут и дальнейшее углубление сотрудничества по транзиту белорусских грузов. 19 февраля Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ.





По словам Виктора Водолацкого, в ходе переговоров будут утверждены пять дорожных карт, которые были подготовлены межправкомиссией Союзного государства.





— Также стороны затронут вакцинацию и производство «Спутника V» в Беларуси. Для России важно, чтобы граждане союзной страны получили прививки. В первую очередь это касается прибывающих на работу в РФ — многие белорусы заняты в аграрном секторе, перед началом весеннего сезона нужно, чтобы они получили вакцину, — пояснил политик.





Леонид Калашников уточнил, что лично беседовал с Александром Лукашенко 12 февраля во время Всебелорусского народного собрания (ВНС) в Минске.





— Лукашенко сказал, что обеспокоен тем, что происходит в России, поскольку аналогичные акции проходили и в Беларуси. Несомненно, наши страны атакуют, и эти операции координируются по одной схеме. Потому в центре обсуждения во время встречи двух президентов, помимо экономических вопросов, будут также вопросы безопасности обеих стран, — заявил депутат.





Политолог Евгений Прейгерман напомнил, что прошлая встреча двух глав состоялась на пике политического кризиса в Белоруссии, тогда у Лукашенко была четкая повестка, связанная с противостоянием.





— Сейчас власть считает, что непосредственная опасность кризиса уже отведена, а поэтому более стратегически можно разговаривать с Россией. Будут затронуты финансовые вопросы. В том числе переориентирование части кредита, не использованного для строительства БелАЭС, — пояснил эксперт «Известиям».





По его мнению, необходимость ежегодно выплачивать существенные суммы по ранее полученным кредитам — постоянная проблема для Беларуси. Сейчас деньги могут понадобиться для поддержки госпредприятий, оказавшихся в наиболее сложной ситуации из-за западных санкций.





18 февраля стало известно, что США ввели новые ограничения в отношении 43 граждан Белоруссии за «подрыв демократии». Об этом говорилось в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Позднее обновила свой санкционный список и Великобритания. В него вошли 27 человек — чиновники, судьи и представители силовых ведомств.