|
Суд признал законным увольнение бастовавших работников "Гродно Азота"
Источник материала: Партизан
Суд Октябрьского района Гродно вынес решение по иску, который независимый профсоюз ОАО "Гродно Азот" подал в связи с незаконным, по его мнению, увольнением бастовавших рабочих.
Горячее лето
"Исковое заявление не подлежит удовлетворению. Всем отказали", - сообщает телеграм-канала "Стачком Азота".
По данным портала
ОАО "Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".
30 октября 2020 года гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь (26 января 2021 года на эту должность был назначен бывший вице-премьер Игорь Ляшенко - Прим.) заявлял, что бастующие работники будут уволены, так как, по его словам, стачком пытается "убить" предприятие, и поэтому для работы на заводе будут привлечены специалисты с других предприятий и из других регионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Октябрьского района Гродно вынес решение по иску, который независимый профсоюз ОАО "Гродно Азот" подал в связи с незаконным, по его мнению, увольнением...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)