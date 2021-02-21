



Горячее лето





"Исковое заявление не подлежит удовлетворению. Всем отказали", - сообщает телеграм-канала "Стачком Азота".





tut.by , 13 бывших сотрудников предприятия требовали признать их увольнение незаконным, компенсировать вынужденные прогулы и моральный ущерб. Суд отклонил иск, но его решение, по словам представителей независимого профсоюза, будет обжаловано. По данным портала, 13 бывших сотрудников предприятия требовали признать их увольнение незаконным, компенсировать вынужденные прогулы и моральный ущерб. Суд отклонил иск, но его решение, по словам представителей независимого профсоюза, будет обжаловано.





ОАО "Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".





30 октября 2020 года гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь (26 января 2021 года на эту должность был назначен бывший вице-премьер Игорь Ляшенко - Прим.) заявлял, что бастующие работники будут уволены, так как, по его словам, стачком пытается "убить" предприятие, и поэтому для работы на заводе будут привлечены специалисты с других предприятий и из других регионов.



