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Медики назвали пять причин, почему сало нужно есть по утрам

21.02.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали пять причин, почему сало нужно есть по утрам

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  • 21.02.2021, 9:51
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Медики назвали пять причин, почему сало нужно есть по утрам

Этот продукт будет полезен для организма, если его употреблять натощак.

Сало эффективно помогает в очищении сосудов, снижая вероятность формирования атеросклеротических бляшек. Однако, чтобы продукт принес пользу организму, употреблять его нужно в определенное время. Мнение медиков в этом вопросе единогласно — сало нужно есть натощак, передает FaceNews.ua.

Если вы на диете, то употребление сала в утренние часы только поспособствует похудению. Кроме того, в сале содержатся витамины A, D, E и ненасыщенные жирные кислоты, которые оказывают на организм комплексное действие и избавляют от холестериновых бляшек.

Также медики говорят о том, что сало полезно при заболеваниях дыхательной системы. Оно усиливает противоопухолевые функции в организме, а также влияет на синтез желчи.

Для женщин сало особенно полезно. Во-первых, в нем содержится арахидоновая кислота, которая помогает выводить из организма шлаки и токсины, а также благоприятно влияет на состоянии волос и кожи. Еще сало является весьма эффективным источником для пополнения собственных жиров женщины во время беременности. Сало можно сочетать с отрубями, черным хлебом и овощами. И забудьте все стереотипы о том, что от сала поправляются. Это высококалорийный продукт, но в небольших дозах вреда от него вы не получите.

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