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Катерина Андреева: На восьмой день протестов я потеряла сознание на площади, где, брызжа слюной, выступал Лукашенко

21.02.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Катерина Андреева: На восьмой день протестов я потеряла сознание на площади, где, брызжа слюной, выступал Лукашенко

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  • 21.02.2021, 9:21
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Катерина Андреева: На восьмой день протестов я потеряла сознание на площади, где, брызжа слюной, выступал Лукашенко

Журналистка рассказала об особенностях работы в первые недели белорусской Революции.

Осужденная белорусская журналистка телеканала "Белсат" Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) рассказала о первых днях белорусской Революции.

Об этом она написала в письме главе Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко, текст которого эксклюзивно опубликовало издание "Гордон".


Фото: Catarina Andreeva / Facebook

"Я записывала интервью с парнями, которые тащили мусорный бак на баррикаду. Воздух над "Пушкинской" [в Минске] был наэлектризован. Перевела камеру телефона на появившиеся вдали мигалки спецтранспорта. "Они еще далеко", – успела подумать я, и в следующий миг на асфальт рядом прилетело что-то яркое. Белая вспышка. Грохот. Ничего не слышу. Еще вспышка. Телефон упал на землю. Ноги не слушаются. Каска слишком тяжелая. С криком "Журналист!" я вбежала в первый открытый подъезд и упала на пол на лестничной клетке среди других людей. Вдруг на этаже открылась дверь: "Сюда, скорее!"… Пока выходила в эфир "Белсата" по телефону, пригнувшись на балконе, в квартиру внизу выстрелили силовики, послышался звон стекол. Взрывы и стрельба под окнами не утихали еще несколько часов. Мы выключили свет и лежали на полу – 10 человек незнакомцев, держась за руки и обливаясь потом. Под утро хозяйка заварила для меня крепкий чай, выдала свой халат и постелила на диване", – вспоминает Андреева.


Она отметила, что в конце августа прошлого года белорусские власти начали целенаправленно "охотиться" на журналистов, освещавших акции протеста в стране.

"Долго проработать в таком режиме физически невозможно, так что на восьмой день протестов я потеряла сознание на площади Независимости, прямо на митинге, где выступал с трибуны, брызжа слюной, [Александр] Лукашенко. Очнулась я на руках у крепкого мужчины в штатском, который нес меня сквозь толпу к машине "скорой", а на поясе у него висела рация... К концу августа власти начали целенаправленную охоту на журналистов. Выходить работать на улицу в жилетке "Пресса" стало опасно. 27 августа силовики еще до начала акции протеста задержали 50 журналистов и фотографов ведущих негосударственных СМИ. Большую часть из них тогда все же отпустили спустя несколько часов, но меня и еще троих коллег оставил на ночь в актовом зале Октябрьского РУВД", – подчеркнула Андреева.


Фото: tut.by

18 февраля 2021 года Фрунзенский райсуд Минска приговорил к двум годам лишения свободы белорусских журналисток телеканала "Белсат" Андрееву и Дарью Чульцову. Их задержали 15 ноябре 2020 года, когда они вели стрим с Площади Перемен Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Журналистка рассказала об особенностях работы в первые недели белорусской Революции.
 
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