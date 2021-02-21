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Америка вернулась

21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент США Байден нашел идеологическое основание для новой холодной войны.

Америка вернулась

Джо Байден, фото AP Photo/Evan Vucci

Джо Байден выступил с программными внешнеполитическими заявлениями на заседании G7 и Мюнхенской конференции по безопасности, которые проводились в один день 19 февраля в видеоформате, как сейчас принято.

Новый американский президент объявил союзникам США, что «Америка вернулась» после четырех лет трамповской идеологии изоляционизма и непредсказуемости. Что Вашингтон будет, безусловно, защищать и поддерживать союзников.

Что 5-я статья о коллективной обороне Вашингтонского договора, на основе которого в 1949-м было сформировано НАТО, для новой администрации «свята» — нападение на одного из членов Альянса будет считаться нападением на всех.

Демократические страны — США, их союзники по G7 и НАТО — отстаивают свободу, но им противостоят авторитарные КНР и РФ, которые распространяют несвободу разными методами.

Китай применяет «экономическое принуждение и финансовый подкуп», а Россия Владимира Путина, у которой с экономикой послабее будет, пытается расколоть НАТО и агрессивно нападает на соседей.

Байден часто поминал Путина в выступлении, но только по фамилии, без имени, должности и звания.

Похоже, обидеть хотел.

Измученные Дональдом Трампом европейские лидеры поддержали речь Байдена, как когда-то в 1946 году знаменитую Фултонскую речь Уинстона Черчилля, которая также противопоставила силы демократии и свободы, ведомые США, темным силам «тирании». Конечно, по части ораторского искусства сравнивать Байдена с Черчиллем смешно, но общий идеологический посыл двух выступлений схож: силы добра, свободы и демократии должны действовать солидарно и сдерживать силы тирании в мирное время, не дожидаясь войны.

Сохранить мир с помощью силового (ядерного), политического и экономического сдерживания во всех смыслах дешевле, чем потом пытаться выиграть войну, когда «тираны» неизбежно перейдут в наступление.

За день до программной речи Байдена министры обороны НАТО провели встречу тоже в онлайн-режиме. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры договорились рекомендовать главам государств и правительств поручить секретариату Альянса под руководством самого Столтенберга подготовить обновленную стратегическую концепцию НАТО.

В устаревшем, но действующем документе от 2010 года вообще не упомянут «поднимающийся Китай», который теперь стал потенциальной угрозой. Кроме того, в 2010-м Россию считали партнером, с которым надо налаживать взаимопонимание.

Теперь стало понятно, что Россия — это противник, агрессию которого надо сдерживать всеми силами в Балтийском регионе, в Польше и на Черном море, где Румыния настойчиво просит подкрепления.

Министры также решили существенно расширить военное присутствие НАТО в Ираке и в Афганистане для помощи в обучении и вооружении местных сил.

Конечно, практически никто в Европе не видит пока никакой непосредственной военной угрозы со стороны КНР, и вряд ли кто, за исключением, может, Великобритании, готов отправить какие-либо военные силы в Азиатско-Тихоокеанский регион после того, как Китай запишут в качестве потенциальной угрозы в новую концепцию НАТО.

Но этого и не нужно: там американцы созидают другое антикитайское НАТО с Японией и Австралией, которые стали в последние годы мощными военными державами, а также с Индией, которая стремительно сближается с США на антикитайской основе. Могут еще подключиться Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Тайвань и Южная Корея.

КНР боятся и не любят очень многие. Кстати, Германия предлагает создать некий «торгово-технологический совет», который, очевидно, должен с помощью согласованного лицензирования, различных эмбарго и санкций затормозить по возможности научно-технический прогресс в КНР и РФ, чтобы будущее человечества «определялось демократиями, а не авторитаризмом».

Пока один ведомый США альянс будет сдерживать Китай, НАТО в Европе, в окружающих морях, в Африке и на Ближнем Востоке будет озабочено сдерживанием России.

Во второй холодной войне, как в первой, теперь обозначено идеологическое противостояние, а также формируется система конвенционального и ядерного сдерживания, чтобы эта война оставалась холодной.

В последние 10 лет за счет программы перевооружения, восстановления и модернизации советского наследия Россия добилась подавляющего превосходства на европейском театре в танках, в армейской артиллерии и ракетах, а также в тактическом ядерном оружии.

Европа тем временем до 2014 года снижала военные расходы и разоружалась, не видя никакой угрозы с Востока. Теперь процесс европейского одностороннего разоружения закончился, и технологический разрыв между западными армиями и ВС РФ стремительно нарастает, но при сохраняющемся значительном численном превосходстве последних.

В результате на европейском потенциальном театре военных действий сложился крайне неустойчивый баланс. В случае даже небольшой стычки или локального конфликта на западном, северо-западном или юго-западном направлениях военные штабы на Востоке и на Западе будут настойчиво требовать от политического руководства санкцию на проведение широкомасштабных превентивных (упреждающих) ударов по противнику, поскольку любое промедление гарантированно ведет к полному поражению.

В подобном варианте нестратегическое ядерное оружие будет, скорее всего, использовано практически сразу.

Риск возможной стремительной эскалации в случае любого прямого столкновения и катастрофической «разморозки» второй холодной войны будет в ближайшие годы столь велик, что обе стороны, наверное, будут стараться избегать любых стычек, и есть шанс, что при постоянном балансировании на грани войны противостояние РФ и НАТО так и останется «замороженным» на главном театре, хотя прокси-войны на стратегической периферии практически неизбежны.

Осенью 20-го прошла кровавая 44-дневная война в Карабахе. Теперь началась эскалация в Донбассе. Байден объявил в своей «мюнхенской» речи, что и США, и ЕС должны совместно поддержать украинскую независимость и территориальную целостность, на что, несомненно, последует ответ из Москвы. Вероятность прямого военного столкновения с США и их союзниками по НАТО в случае эскалации боевых действий на востоке Украины минимальна, и именно этот регион может стать ареной серьезной прокси-войны России с Западом наподобие Вьетнама, Афганистана или Ближнего Востока во времена первой холодной войны. 

СССР был сверхдержавой, у него были союзники по Варшавскому договору и среди стран третьего мира, но они все разбежались, как только представилась возможность, а ряд бывших советских республик стали официально противниками.

Сегодня и у Китая, и у России фактически нет дееспособных союзников, в то время как у США их десятки больших, малых и средних по всему миру. На Ближнем Востоке Вашингтон сумел даже продвинуть de facto антииранский альянс между консервативными арабскими режимами и Израилем.

Байден объединил РФ и КНР в качестве двух основных авторитарных противников мирового содружества демократических стран, но сами они считают себя не «союзниками», а только «партнерами».

Китай и Россия друг другу совершенно не доверяют, активно шпионят друг за другом, отказываются совместно разрабатывать системы вооружения и делиться чувствительными технологиями, а китайские и российские военные на всякий случай не забывают готовиться к возможной двухсторонней ядерной войне.

Российские дипломаты отлично умеют давать публичный отлуп иностранным коллегам, но строить устойчивые и долговременные союзные отношения не получается даже с Беларусью и Казахстаном.

 
 
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Президент США Байден нашел идеологическое основание для новой холодной войны.
 
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