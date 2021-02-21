«В Кремле пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко»

По словам политолога Андрея Суздальцева из Высшей школы экономики, никакие российские деньги не вернут любовь и доверие белорусов к Лукашенко.





Как отметил он в комментарии DW , общий настрой российской элиты резко против него: «Есть понимание, что Лукашенко никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить. И непонятно, сколько надо [денег] дать белорусскому народу, чтобы он снова полюбил Лукашенко». По мнению эксперта, последнее уже невозможно.

Политолог отметил, что в Кремле далеки от оптимизма и пребывают в раздумьях, как быть дальше с Лукашенко.

Суздальцев обращает внимание на то, что первый президент Беларуси не предложил Москве ничего нового: «С одной стороны, он будет объяснять, что ему незачем уходить, потому что его все в Беларуси любят и он создал конституционную комиссию; с другой — попросит побольше денег. На силовиков они у него всегда находятся, на экономику и социальную сферу — почему-то нет».

По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой, поскольку белорусский правитель отреагировал ожидаемо — «раз вы меня признали, тогда никак нельзя отыгрывать назад, давайте кормите дальше».

Вместе с тем, считает политолог, Москва не будет давить на Лукашенко, добиваясь его ухода от власти: «России нужен пробелорусский президент — не бегающий в сторону Европы и не приезжающий постоянно с протянутой рукой в Москву, а занимающийся своей страной, договороспособный, которому можно доверять».