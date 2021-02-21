ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В Кремле пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко»

21.02.2021 10:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По словам политолога Андрея Суздальцева из Высшей школы экономики, никакие российские деньги не вернут любовь и доверие белорусов к Лукашенко.

«В Кремле пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко»

Как отметил он в комментарии DW, общий настрой российской элиты резко против него: «Есть понимание, что Лукашенко никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить. И непонятно, сколько надо [денег] дать белорусскому народу, чтобы он снова полюбил Лукашенко». По мнению эксперта, последнее уже невозможно.

Политолог отметил, что в Кремле далеки от оптимизма и пребывают в раздумьях, как быть дальше с Лукашенко.

Суздальцев обращает внимание на то, что первый президент Беларуси не предложил Москве ничего нового: «С одной стороны, он будет объяснять, что ему незачем уходить, потому что его все в Беларуси любят и он создал конституционную комиссию; с другой — попросит побольше денег. На силовиков они у него всегда находятся, на экономику и социальную сферу — почему-то нет».

По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой, поскольку белорусский правитель отреагировал ожидаемо — «раз вы меня признали, тогда никак нельзя отыгрывать назад, давайте кормите дальше».

Вместе с тем, считает политолог, Москва не будет давить на Лукашенко, добиваясь его ухода от власти: «России нужен пробелорусский президент — не бегающий в сторону Европы и не приезжающий постоянно с протянутой рукой в Москву, а занимающийся своей страной, договороспособный, которому можно доверять».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам политолога Андрея Суздальцева из Высшей школы экономики, никакие российские деньги не вернут любовь и доверие белорусов к Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Америка вернулась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by