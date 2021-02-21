На МКАД загорелся Citroen. Перед этим на панели приборов появилась ошибка

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на МКАД произошло возгорание автомобиля. По данным пресс-службы столичной ГАИ, водитель автомобиля Citroen вместе с годовалым ребенком двигалась по кольцевой со стороны улицы Громова в направлении улицы Шаранговича.

Неожиданно на панели приборов загорелась ошибка, которая предупреждала о перегреве двигателя. Вскоре после этого на приборке появилась красная надпись Stop. Женщина остановилась и с ребенком вышла из салона машины.





Со слов участницы происшествия, в это же время она услышала хлопок, и под капотом вспыхнуло пламя. Водитель незамедлительно вызвала спасателей. Прибывшие на место происшествия работники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет.