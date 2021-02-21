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Чиновники и бюджетники Беларуси померялись зарплатами

21.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два раза в год статорганы дают подробную картинку о заработках в Минске и регионах.



Среди прочего можно найти медианные зарплаты по видам занятий, передаетресурс banki24.by.

Медианная зарплата — это зарплата, которая делит работников пополам: 50% работников имеют зарплату ниже медианы и еще 50% выше нее. Медиана по зарплате почти всегда меньше, чем средняя зарплата. Это связано с неравенством в доходах между руководством и рядовыми рабочими, между высоко- и низкооплачиваемым персоналом.

Подсчеты медианной зарплаты делают дважды в год — по итогам мая и ноября. Это вызвано тем, что для вычисления медианы по зарплате нужно знать зарплаты всех работников в выборке, а не только фонд оплаты труда (как для средней зарплаты).

В ноябре 2020 года средняя зарплата по стране составила 1301 BYN, медианная — 944 BYN. Параллельно средняя зарплата в госуправлении достигла 1419 BYN, медианная — 1115 BYN, в здравоохранении — 1353 и 977 BYN, в образовании — 888 и 718 BYN.

Важное уточнение: здесь и далее имеется в виду начисленная зарплата — то есть зарплата до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в Фонд соцзащиты (1%), профсоюзных взносов, штрафов, алиментов и других изъятий. Получка на руки как правило более чем на 10% ниже начисленной зарплаты.

Заметно, что чиновники лидируют по обоим показателям на фоне бюджетников.

В 2021 году зарплаты увеличатся и в госуправлении, и в бюджетной сфере. Бюджетникам добросили денег с 1 января, чиновникам — с 1 февраля.

В Гродненской области медианная зарплата достигла 870 BYN, в том числе в госуправлении — 1088 BYN, в здравоохранении — 861 BYN, в образовании — 693 BYN.
 
Теги: Минск
 
 
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Два раза в год статорганы дают подробную картинку о заработках в Минске и регионах.
 
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