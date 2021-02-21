Чиновники и бюджетники Беларуси померялись зарплатами









передает ресурс banki24.by. Среди прочего можно найти медианные зарплаты по видам занятий,ресурс banki24.by.





Медианная зарплата — это зарплата, которая делит работников пополам: 50% работников имеют зарплату ниже медианы и еще 50% выше нее. Медиана по зарплате почти всегда меньше, чем средняя зарплата. Это связано с неравенством в доходах между руководством и рядовыми рабочими, между высоко- и низкооплачиваемым персоналом.





Подсчеты медианной зарплаты делают дважды в год — по итогам мая и ноября. Это вызвано тем, что для вычисления медианы по зарплате нужно знать зарплаты всех работников в выборке, а не только фонд оплаты труда (как для средней зарплаты).





В ноябре 2020 года средняя зарплата по стране составила 1301 BYN, медианная — 944 BYN. Параллельно средняя зарплата в госуправлении достигла 1419 BYN, медианная — 1115 BYN, в здравоохранении — 1353 и 977 BYN, в образовании — 888 и 718 BYN.





Важное уточнение: здесь и далее имеется в виду начисленная зарплата — то есть зарплата до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в Фонд соцзащиты (1%), профсоюзных взносов, штрафов, алиментов и других изъятий. Получка на руки как правило более чем на 10% ниже начисленной зарплаты.





Заметно, что чиновники лидируют по обоим показателям на фоне бюджетников.





В 2021 году зарплаты увеличатся и в госуправлении, и в бюджетной сфере. Бюджетникам добросили денег с 1 января, чиновникам — с 1 февраля.





В Гродненской области медианная зарплата достигла 870 BYN, в том числе в госуправлении — 1088 BYN, в здравоохранении — 861 BYN, в образовании — 693 BYN.