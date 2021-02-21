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Фитнес-тренер Новожилова: «Мне не нравится, как Лукашенко выглядит. Он очень много веса набрал, а жеребец должен быть поджарый»

21.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фитнес-тренер Наталья Новожилова поделилась мнением о физической форме Александра Лукашенко.



– Лукашенко сейчас почти столько лет сколько и вам.

– И дни рождения у нас рядом. У меня есть ощущение, что я его чувствую. Мы были октябрятами. Я помню ощущения, когда мне вешали звездочку. Потом была пионерская клятва. Я помню, как мне старшеклассники повязывали галстук и как у меня потели руки от волнения, и как я забывала текст клятвы. Как и я, он вступал в Комсомол. Он прошел через стройотряды и «картошку». Поэтому я практически могу рассказать, как он жил. Мы все жили тогда одинаково.

Что касается его внешнего вида, то выглядит он как мои одноклассники в 65 лет. Мне не нравится, как он выглядит. Александр Григорьевич очень много веса набрал. Он занимается спортом, а жеребец должен быть поджарый. Но из его последнего интервью, где собака бегала по столу, мы увидели, что он любит драники, сало, мачанку – обычную деревенскую пищу. От этого не худеют.

Мне кажется, что Лукашенко очень плохо спит. Он постоянно в состоянии стресса. Не может понять, что случилось. В какой момент он расслабился. Вероятно, думал, что так будет всегда, но забыл, что мир идет вперед. Я по себе это понимаю. Когда я плотно контролирую клуб, все в порядке. Как только расслаблюсь – х###кс [бац], извините, затрещало. Если ты за что-то взялся, ты должен жить этим. Тяжело? Побудь один-два срока и отдай другому. Пусть другие попашут. Ты же не родился президентом. Тебя народ выбрал на эту работу. Но если взял на себя такое моноруководство, то не имеешь права провалиться хоть где-то.

Но ведь охватить все на свете невозможно. Ты не можешь разбираться во всем: и как танцует балет, и как работает электростанция, и как лечат врачи, как делается колбаса и так далее. И я могу сказать, что ему очень тяжело. Все понимает и видит, но не видит выхода из положения.

Вот я сейчас отдаю клуб, но не переживаю. Потому что знаю, я – Новожилова. Я сделаю другой. Я не хочу делать вид, что все нормально, когда лодка тонет. Нет смысла вгонять себя в долги, делая вид, что все хорошо. Не получилось. Окей. Сделаю еще. Не надо все время показывать, что ты на волне, когда все тонет.

А у Лукашенко рядом команда, которая пока еще на него смотрит. И он перед ними, имея безумный артистический талант (уверена, Александр Григорьевич мог бы быть хорошим актером), говорит, что он с ними. И он не должен упасть перед ними. В принципе, это хорошее качество. Человек не сдается до конца, – сказала Новожилова в интервью Трибуне.
 
 
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Фитнес-тренер Наталья Новожилова поделилась мнением о физической форме Александра Лукашенко.
 
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