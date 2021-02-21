"Решили, что василек". Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу













Отличительной чертой новых комплектов, которые выполнены в трех цветах (голубом, белом и красном), стал василек, передает СТВ. Он легким контуром виднеется на нижней части маек. Не забыли и о практичности. Фирма, выпускающая экипировку, использовала современные разработки при пошиве. Поэтому, несмотря на синтетический материал, форма дышит и обещает быть не только красивой, но и комфортной.





Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:





— Долго думали, что же нам... Какой-то орнамент белорусский или это должен быть колосок. Решили, что василек. Нам очень всем нравится. Самое интересное, что это понравилось и ребятам — мужской команде, хотя, казалось бы, василек — это такое нежное что-то. Они сказали: "Это круто, должен быть василек".



