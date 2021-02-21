ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Решили, что василек". Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу

21.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Состоялась презентация новой игровой формы юниорской и национальной сборных Беларуси по волейболу, сообщили в программе "СТВ-Спорт".




Отличительной чертой новых комплектов, которые выполнены в трех цветах (голубом, белом и красном), стал василек, передает СТВ. Он легким контуром виднеется на нижней части маек. Не забыли и о практичности. Фирма, выпускающая экипировку, использовала современные разработки при пошиве. Поэтому, несмотря на синтетический материал, форма дышит и обещает быть не только красивой, но и комфортной.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

— Долго думали, что же нам... Какой-то орнамент белорусский или это должен быть колосок. Решили, что василек. Нам очень всем нравится. Самое интересное, что это понравилось и ребятам — мужской команде, хотя, казалось бы, василек — это такое нежное что-то. Они сказали: "Это круто, должен быть василек".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась презентация новой игровой формы юниорской и национальной сборных Беларуси по волейболу, сообщили в программе "СТВ-Спорт".
 
Новости дня
Новости разные
 
Наста Кудасава, ляўрэатка прэміі імя Стральцова: «Словы для мяне — ня толькі музыка. Гэта мая зброя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by