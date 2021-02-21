Союзное государство: договору о дружбе Беларуси и России исполнилось 26 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

26 лет назад был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Россией. Документ завизировали в Минске президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин. С этого момента и начиналось строительство Союзного государства. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Российский борт №1 приземлился в минском аэропорту 21 февраля 1995 года. У трапа Бориса Ельцина лично встречал Александр Лукашенко. Визит президента России оказался насыщенным, переговоры длительными. Главный итог – подписание договора. С той встречи двух лидеров и началась перезагрузка белорусско-российских отношений.

Дружба без границ. Черту между Беларусью и Россией видно только на карте. Символический шлагбаум убрали 26 лет назад. Для поездки в гости не нужны визы и пачки документов.

Без барьеров договорились обходиться и в торговле. Пошлины отменили. Товарооборот стал расти. Уже несколько лет он ежегодно составляет почти 35 миллиардов долларов. И единое экономическое пространство только расширяется.

«Речь идет о создании совместных предприятий, которые работают на рынках Беларуси и России. И приносят пользу в бюджет двух стран. И за этим будущее. Мы видим кооперацию в промышленности, это сотрудничество растет во всех сферах», – рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

Равные условия для бизнеса и для людей. Белорусы и россияне могут работать и учиться в обоих государствах, получать медицинскую помощь и пенсии. В ближайшее время страны планируют отменить роуминг, чтобы платить за общение можно было по внутренним тарифам.

«Сейчас уже в пробном режиме с сокращенным роумингом проходит испытание. Сейчас эти испытания покажут операторам, как они могут работать в новых условиях. Я надеюсь, что в этом году советующие импульсы будут даны», – отметил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.

И если внутренние границы стерты, внешние страны защищают совместно. Ежегодно проходят российско-белорусские учения «Славянское братство».

Вместе проживали темные времена. С пандемией страны боролись сообща, и сейчас ученые обоих государств работают над вакцино й. Гуманитарную помощь готовы оказать при любой трагедии. И такая поддержка больше, чем договор на бумаге.

Концерты, выставки, театральные постановки. Культурный обмен союзников охватывает все сферы искусства. Ни один крупный праздник не обходится без гостей из страны-партнера. Ведь в любом деле – главное участие. Искреннее и дружеское.

Подписанный Александром Лукашенко и Борисом Ельциным 21 февраля 1995 года документ вскоре ратифицировали белорусский и российский парламенты. Уже 11 августа того же года он вступил в силу и действует до сих пор.