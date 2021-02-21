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Союзное государство: договору о дружбе Беларуси и России исполнилось 26 лет
21.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
26 лет назад был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Россией. Документ завизировали в Минске президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин. С этого момента и начиналось строительство Союзного государства. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Российский борт №1 приземлился в минском аэропорту 21 февраля 1995 года. У трапа Бориса Ельцина лично встречал Александр Лукашенко. Визит президента России оказался насыщенным, переговоры длительными. Главный итог – подписание договора. С той встречи двух лидеров и началась перезагрузка белорусско-российских отношений.
Дружба без границ. Черту между Беларусью и Россией видно только на карте. Символический шлагбаум убрали 26 лет назад. Для поездки в гости не нужны визы и пачки документов.
Без барьеров договорились обходиться и в торговле. Пошлины отменили. Товарооборот стал расти. Уже несколько лет он ежегодно составляет почти 35 миллиардов долларов. И единое экономическое пространство только расширяется.
Равные условия для бизнеса и для людей. Белорусы и россияне могут работать и учиться в обоих государствах, получать медицинскую помощь и пенсии. В ближайшее время страны планируют отменить роуминг, чтобы платить за общение можно было по внутренним тарифам.
И если внутренние границы стерты, внешние страны защищают совместно. Ежегодно проходят российско-белорусские учения «Славянское братство».
Вместе проживали темные времена. С пандемией страны боролись сообща, и сейчас
Концерты, выставки, театральные постановки. Культурный обмен союзников охватывает все сферы искусства. Ни один крупный праздник не обходится без гостей из страны-партнера. Ведь в любом деле – главное участие. Искреннее и дружеское.
Подписанный Александром Лукашенко и Борисом Ельциным 21 февраля 1995 года документ вскоре ратифицировали белорусский и российский парламенты. Уже 11 августа того же года он вступил в силу и действует до сих пор.
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Без барьеров договорились обходиться и в торговле. Пошлины отменили. Товарооборот стал расти. Уже несколько лет он ежегодно составляет почти 35 миллиардов...
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