Источник материала: Хартия'97

Кейс олигарха Воробья: как санкции рикошетом бьют по окружению Таракана 21.02.2021, 10:23

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Лукашенковский бизнесмен стал в глазах украинского СНБО слабым звеном.

Белорусские власти одержали значимую победу над западными недоброжелателями и здравым смыслом. Они подписали с Россией соглашение о перевалке в этом году 3,5 миллионов тонн бензина и мазута через российские порты, вместо порта Клайпеды. И теперь будут, наверное, рассказывать, как Литва с протянутой рукой пойдет по миру в результате белорусских ассиметричных санкций, пишет телеграм-канал «Письма к дочери» .

На самом деле, конечно, никуда не пойдет. Белорусские грузы обеспечивают 30 процентов доходов Клайпедского порта. Но налоги от Клайпедского порта – это 5 процентов бюджета Литвы. А доходы от белорусского транзита – дают полпроцента поступлений в литовский бюджет. Даже если забрать у Литвы все беларусские грузы, она это как-нибудь переживет. А конкретно из-за подписанного вчера соглашения Вильнюс потеряет примерно 20 миллионов евро. Так что вводить меньше санкций они из-за этого точно не станут.

Впрочем, белорусский бюджет с лишними расходами в 30 миллионов долларов, которые ему придется нести из-за перенаправления грузов, тоже как-нибудь справится. Вон банки в январе 626 миллионов потеряли на облигациях Минфина – и ничего, живут. Сатурация понизилась до предкритического уровня, но ведь живы пока. Хотя, в ситуации, когда всем миром приходится собирать деньги на зарплату работникам БМЗ, тридцать миллионов были бы, конечно, не лишними.

На днях Совет безопасности Украины решил отобрать нефтепродуктопровод у белорусского Нефтебитумного завода. Завод этот принадлежит Николаю Воробью, который попал под санкции Евросоюза. В декабре Нацбанк Украины отказал ему в покупке украинского банка из-за этих санкций, сейчас отбирают нефтепродуктопровод.

Конечно, на самом деле, это внутренняя украинская история. Просто администрация Зеленского решила задавить кума Путина Виктора Медведчука и весь связанный с ним бизнес. Но белорусский бизнесмен в этих разборках стал слабым звеном как раз из-за европейских санкций. Потому что, оказавшись под санкциями, он не может эффективно лоббировать свои интересы, а белорусские власти помочь ему тоже не в состоянии. Они и себя сейчас не могут защитить, не то что чей-нибудь бизнес.

Вот для любого белорусского бизнеса, замешанного в сотрудничестве с властями, любого белорусского предприятия косвенное влияние санкций гораздо более болезненно, чем их прямой эффект. Потому что партнеры отказываются от контрактов, банки не дают новых кредитов и давят, чтобы им побыстрее вернули старые. Потому что история с нефтепродуктопроводом – это такой сигнал о том, что с белорусским бизнесом и белорусскими государственными предприятиями можно уже не церемониться. И, если кому-то вдруг захочется отщипнуть кусочек, так можно не сомневаться, что он воспользуется моментом.

Вот в белорусском телевизоре любили посмеяться над «глубокими озабоченностями» всяких Евросоюзов. А сейчас получается, что высказывать «глубокие озабоченности» придется белорусскому МИДу. Ну, в самом деле: а что им еще делать? Подавать иски в Европейский суд по правам человека?

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