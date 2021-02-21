God of War, Horizon и Gran Turismo: какие игры выйдут на PlayStation 5 в этом году (видео)

Источник материала: Onliner Дефицит PlayStation 5 , увы, не вызывает сильного желания найти приставку во что бы то ни стало: сейчас игр для нее совсем мало, и большого смысла искать консоль нет. Но уже в этом году ситуация сильно изменится: будут как новые продукты, так и продолжения популярных франшиз Sony. В свежем видео мы рассказываем о самых ожидаемых играх этого года на PlayStation 5.

Тезисно об играх, которые ждем

Returnal — футуристичный экшен, в котором женщина-астронавт сражается с инопланетянами. Героиня оказалась на неизвестной планете и застряла во временной петле: каждый раз, погибая, она возрождается совершенно в другом антураже — это может быть пустыня, джунгли или заснеженные скалы. Релиз должен был состояться в марте, но в последний момент его сдвинули на 30 апреля.

Gran Turismo 7. Это новая часть культовой серии, которую просто гонкой назвать не получается. Сотни автомобилей с детальными описаниями, обилие трасс и разных типов заездов — игру можно изучать как настоящую энциклопедию. А еще у Gran Turismo всегда безумно красивая графика, и теперь она будет в разрешении 4K с HDR при 60 кадрах в секунду. Релиз состоится где-то в этом году.

Horizon: Forbidden West — сиквел одного из главных хитов на PlayStation 4, экшена Horizon: Zero Dawn. Постапокалипсис, люди вернулись к первобытному образу жизни и воюют с механическими динозаврами и другими машинами, которые пришли на смену обычным животным. Действие новой части разворачивается на западе бывших Соединенных Штатов, где главную героиню Элой ждут новые приключения и тайны прошлого. Релиз ожидается во второй половине года.

God of War: Ragnarok. О продолжении шикарной God of War 2018 года пока что вообще нет информации: разработчики выпустили только короткий тизер без геймплейных кадров. Но игра определенно заслуживает ожидания, а релиз может состояться уже в этом году.

Ratchet & Clank: Rift Apart — очередная часть экшена, в котором героям Рэтчету и Кланку предстоит помешать злодею разрушить мир. Ожидается новый персонаж — девушка, информации про которую почти нет. Зато известно, что она будет играбельным героем, как и Рэтчет. Релиз игры состоится в этом году.