Ночью в центре Минска Ford врезался в осветительную мачту

Источник материала: Onliner

Минувшей ночью на проспекте Дзержинского автомобиль Ford врезался в осветительную мачту. По предварительной информации столичной ГАИ, произошло это около часа ночи.

Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, двигался по проспекту Дзержинского со стороны Извозного переулка в направлении площади Богушевича. Не справившись с управлением, мужчина выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту.





В результате ДТП водитель с травмами доставлен в учреждение здравоохранения. На данный момент по факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД столицы, следователь, представители МЧС и ГКСЭ.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортным средством. В сложных погодных условиях не следует совершать резких маневров и перестроений, а скорость нужно снижать плавно и заблаговременно.