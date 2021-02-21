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Ночью в центре Минска Ford врезался в осветительную мачту

21.02.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минувшей ночью на проспекте Дзержинского автомобиль Ford врезался в осветительную мачту. По предварительной информации столичной ГАИ, произошло это около часа ночи.

Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, двигался по проспекту Дзержинского со стороны Извозного переулка в направлении площади Богушевича. Не справившись с управлением, мужчина выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту.

Ночью в центре Минска Ford врезался в осветительную мачту

В результате ДТП водитель с травмами доставлен в учреждение здравоохранения. На данный момент по факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД столицы, следователь, представители МЧС и ГКСЭ.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортным средством. В сложных погодных условиях не следует совершать резких маневров и перестроений, а скорость нужно снижать плавно и заблаговременно.

 
 
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Минувшей ночью на проспекте Дзержинского автомобиль Ford врезался в осветительную мачту. По предварительной информации столичной ГАИ, произошло это около часа...
 
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