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Андрей Орловский постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА

21.02.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках турнира UFC Fight Night 185, прошедшего в Лас-Вегасе, встретились бойцы тяжелой весовой категории — 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл.



В результате удачной попытки удушающего приема от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел свое 20-е поражение в ММА, отмечает"Чемпионат".

На счету 42-летнего Орловского 30 побед и 20 поражений, 27-летний Аспиналл одержал 10 побед и дважды проиграл.
 
 
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В рамках турнира UFC Fight Night 185, прошедшего в Лас-Вегасе, встретились бойцы тяжелой весовой категории — 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США...
 
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