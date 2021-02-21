Стартует масштабный проект по охвату белорусским языком профессиональной сферы









Фото: Так выглядит сертификат на знание белорусского языка от проекта say.by





Платформа say.by совместно с Центром знаний CLARIN по обработке белорусских текстов и речи (K-BLP), Институтом языкознания им. Я. Коласа Национальной академии наук, ActiveCloud и «Арт-Сядзібай» готовится к запуску масштабного технологического проекта «Язык професcии» по автоматизированнаму обучению коммуникации на белорусском языке в определенной профессиональной сфере.





пишет officelife.media. Программа позволит тренировать, упражняться и подтверждать знания разговорного белорусского языка своей профессии и даже получать сертификат, похожий на те, которые существуют для зарубежных языков (аналог TOEFL, IELTS, PTE),officelife.media.





Проект нацелен на внедрение белорусского языка в корпоративную культуру, чтобы сотрудники компаний отлично понимали, а еще лучше — говорили по-белорусски с клиентами компании и при личном общении с коллегами.





Мобильное приложение достаточно легко и удобно использовать при обучении. Задания не очень сложные и больше ориентированы на изучение конкретных выражений в соответствующих сферах деятельности. Например, требуется прочитать вслух короткий тематический текст на белорусском языке или описать по-белорусски картинку.





Для получения результатов используются технологии искусственного интеллекта — нейронные сети, которые будут обогащаться тысячами часов белорусских текстов, начитанных волонтерами для образца правильности произношения.





«Мы сможем получить большой скачок в расширении использования живого белорусского языка, если предприятия Беларуси возьмут на себя ответственность за родной язык, а мы со своей стороны дадим необходимые инструменты, как наилучшим образом интегрировать его в процессы компании. Это позволит выйти на качественно новый уровень. Благодаря тому, что мы делаем этот проект вместе с Центром знаний CLARIN по обработке белорусских текстов и речи (K-BLP), он даст толчок и в развитии науки в области распознавания белорусского языка. А для неоспоримой правильности подхода к оценке будут привлечены лучшие специалисты по белорусскому языку — Институт языкознания им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси. Главная особенность проекта — основательность, своевременность и чрезвычайная ценность для нашей страны!» — говорит руководитель проекта Александр Шестакович.





Ведутся переговоры о поддержке разработки проекта с крупными компаниями из банковской сферы, ретейла, технологий, отрасли связи. К проекту уже присоединились пивоваренная компания «Аливария», ActiveCloud, Jet BI, кафе «Шпаркі Лось», стоматологическая клиника «Глорыя» и некоторые другие.





Компании, которые используют белорусский язык в коммуникациях, получат лояльность своих потребителей и конкурентное преимущество. Кроме того, поддержка родного языка — это яркий пример корпоративной социальной ответственности.





Поддержать стартап могут любые белорусские компании, а также неравнодушные люди, которые хотят сделать его реальным не только для своей профессии, но и для страны в целом.