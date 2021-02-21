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"В силу того, что в АК-12 используется патрон калибра 5,45, интерес к нему проявляют те страны ближнего зарубежья, где этот калибр стоит на вооружении,interfax.by. Небольшие партии были поставлены в Казахстан и Армению, сейчас интерес на приобретение небольшой партии для испытаний проявляет Беларусь", - сказал Тарасов на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.