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Дело-труба: Путин наконец загнал в ловушку Лукашенко
Источник материала: Партизан
Правительства Беларуси и России подписали договор о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты Российской Федерации.
Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото "Российская газета"
Правительства Беларуси и России подписали договор о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты Российской Федерации. Кремль можно поздравить – то, к чему они пытались склонить официальный Минск, начиная с 2016 года, произошло. Причём контуры договора даже лучше, чем могли себе вообразить российские экономисты, пишет
История идеи
О подписании соглашения, которое позволит перенаправить экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты говорили давно. Первая такая инициатива возникла в конце 2016 года. В 2018, уже говоря обо всей номенклатуре белорусских товаров, поставляемых потребителям с использованием морского способа доставки, заговорили вновь. «Принуждение к транзиту через РФ» стало одним из приоритетов. Кремль давил, Минск сопротивлялся.
Простого взгляда на карту было достаточно, чтобы понять, что железнодорожное логистическое плечо из Беларуси до любого из российских портов в разы больше, чем до портов стран Балтии либо Украины. В случае с украинским маршрутом была ещё одна перспективная возможность – водный путь Е-40. Точнее, не вся концепция – до Польши – а лишь восстановление судоходства по Днепру с возможностью проводки судов под иностранными флагами (Украина не имеет достаточного речного флота). Идею начали обговаривать в ноябре 2016. Но там сошлись интересы сразу нескольких лоббистов. Это
- украинские перевозчики, которые боролись за «влияние за реку»
- белорусские компании, завязанные на услуги железнодорожных перевозок
- российские лоббисты как в Беларуси, так и в украинской Верховной Раде (помним, что 2016 – идея переориентации белорусских грузопотоков через РФ)
- литовские политические лоббисты в Украине, которые видели в идее нового (восстановления старого) транспортного коридора прямую угрозу своим интересам.
Причём Литва очень эффективно использовала своё влияние на белорусские зелёные организации.
В результате законопроект, создающий рамки для судоходства по Днепру (про внутренний водный транспорт), провалялся три года в канцелярии ВР и так и не был принят. Новый президент и новое правительство на начальном этапе проявили энтузиазм. Министр инфраструктуры Украины назвал Е-40 приоритетом, но лоббисты никуда не исчезали. Закон был принят только 3 декабря 2020 года (подписан Зеленским 30.12.2020). Как будет организована его реализация на практике пока предугадать сложно.
Поэтому в конце 2020 года альтернатива была не столь велика – железной дорогой до Чёрного или Балтийского моря и дальше перевалка через местные порты. Но с Литвой официальный Минск ещё на рубеже 2018-19 начал входить в режим жёсткой пикировки. Причина – категорическое нежелание официального Вильнюса мириться з предстоящим запуском белорусской АЭС. После августа 2020 ситуация ухудшилась. Литва активно включилась в поддержку группы Тихановской, Лукашенко решил «давить» и начал угрожать оставить Вильнюс без белорусских транзитных потоков. Оставалась Украина. На этом направлении стороны вошли в обмен колкостями на политическом уровне, не затрагивая до поры до времени экономические программы. Но политический конфликт не располагает к обсуждению новых стратегических проектов в транспортной сфере.
В Кремле был повод для радости — лучшего фона для очередного «принуждения к сотрудничеству» придумать было сложно. Причём, вопрос был не в деньгах — перевалка грузов через твою территорию позволяет контролировать соседнюю страну. Беларусь — экспортно-ориентированное государство. И тот, кто контролирует процесс доставки товаров торговым партнёрам, контролирует белорусскую экономику. В том числе может предотвратить очередные попытки реализации программы диверсификации внешней торговли. Напомню, что пока что действующими планами белорусского правительства предполагается постепенно снизить долю «стран СНГ» (куда в этих планах включают и Украину) до 35-36% от общих объёмов.
Неудивительно, что после «горячих выступлений» Лукашенко в сентябре 2020 года, Москва активизировала работу по транзитному соглашению. Оставался вопрос цены, который служил хоть небольшим, но работающим предохранителем в головах. Однако, общая политическая ситуация была и остаётся шаткой:
- Россия имеет колоссальное влияние на информационное поле в Беларуси, что она и показала информационной раскачкой 2020 года, раскручивая в марте-июле тезисы о неадекватности белоруской власти и рекламируя оппонентов Лукашенко. В сентябре тезисы поменялись. Декларируется поддержка официального Минска (не забывая подчеркнуть слабость его позиций, ошибки и важность «российской помощи), лидеры «новой оппозиции» рисуются слабыми некомпетентными фигурами, но очень настойчиво проводится тезис о «братском белоруском народе, который хочет быть ближе к русским».
- Кремль склонял Минск к быстрой политической реформе с запуском партийной системы, надеясь сформировать несколько партий, начиная от откровенно пророссийских партий заканчивая формально «либеральными». Изучая при этом возможность банальной покупки белорусских партийных проектов «с историей». Тем более, что «штабы новой оппозиции» небезуспешно выходили на рынок в качестве покупателей в июне-июле 2020 года.
- Лукашенко своими угрозами Литве сам загнал себя в западню. Если авторитарный лидер даёт прямые указания, а они не выполняются — он теряет остатки авторитета. В условиях политического кризиса это грозит обвалом лояльности со стороны вертикали власти. Угроза «уйти из Литвы» позволяла рассматривать перечень из нескольких государств: Латвия, Эстония, Польша, Украина и РФ. Латвия взяла паузу, Эстония не имеет необходимых мощностей, с Польшей острый конфликт. Киев мог перехватить потоки и, тем самым, сорвать российские планы. Но он зависим от политической позиции стран ЕС. Поэтому начало обмена резкими заявлениями с Минском было предсказуемо — Украине достаточно сложно выдержать даже сегодняшнюю позицию сохранения критично важных (для себя) экономических контактов.
- Давление Кремля по вопросу Белгазпромбанка и Бабарико. По банку компромисс был найден и руководить им даже осталась близкая Лукашенко Надежда Ермакова (которая была отправлена временным внешним управляющим после арестов руководства летом 2020). По Бабарико вопрос подвис. Освободить банкира (без его публичного покаяния) для Лукашенко означало признать поражение. Бабарико отказался идти на сделку со следствием. Кремль давил. При этом пошёл на уступки касательно руководства банком. Поэтому Минску необходимо было пойти на уступки в других областях.
На этом возвращаемся к соглашению о транспортировке грузов.
Что подписали?
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации, было подписано 19 февраля 2021 года. Опубликовано в тот же день и применяется по «временной процедуре».
Белорусские и российские СМИ, официальные лица говорят о скидках, предоставленных Российскими железными дорогами. В приложении к договору есть конкретные цифры. В зависимости от типа нефтепродуктов (бензин, мазут) цена составляет от 27 до 37 долларов за тонну. Если сравнивать предложения, то это конкурентно с украинским направлением (от 28 до 41 доллара за тонну Мозырь-Одесса). И с Клайпедой (от 35 до 40 долларов за тонну Новополоцк-Клайпеда). При этом договор, заключённый на три года, гарантирует сохранение уровня цен — допускается только «инфляционная» коррекция. Стоимость перевалки в портах — от 10,1 до 15,46 долларов США за тонну. Дополнительно уплачивается работа российских компаний-операторов — 2,42 доллара за тонну по текущему курсу.
При этом годовые объёмы перевалки определены в пределах от 3,522 млн тонн (2021 год) до 3,127 млн тонн (2023). Номенклатура — мазут, газойль, масло, бензин. То есть далеко весь объём белорусского экспорта (даже на западном направлении) и далеко не вся его номенклатура.
Получается, что официальный Минск получил своё? Нет. Дьявол кроется в деталях. Доставка в Украину или Литву осуществляется, в массе своей на собственных вагонах. Либо, как на литовском направлении используется аренда подвижного состава возвращающегося через территорию Беларуси на Mažeikių nafta. Статья 5.1 подписанного соглашения чётко определяет, что «используется подвижной состав, принадлежащий компаниям Российской Федерации». Таким образом, Беларуская железная дорога отсекается от прибыли на перевозках нефтепродуктов, а РФ стимулирует загрузку собственного вагонного парка и, опосредованно, стимулирует своё вагоностроение в период кризиса.
Если говорить о деньгах, то ежегодно от 1 до 1,1 миллиарда долларов уходит российским железных дорогам (непосредственно, либо компаниям-партнёрам). Беларуская сторона с этих объёмов не получает практически ничего — на БелЖД приходится от 5 до 12 долларов за тонну груза. При использовании своего вагонного парка на данном направлении, Беларусь могла увеличить эту цифру, как минимум, на 7-10 долларов на каждой тонне. Но, варианты «если» рассматривать нет смысла.
Вторая ловушка — хорошо известная в Украине формула «бери или плати». То есть белорусский поставщик, который не выполнил обязательства по гарантированным объёмам всё равно обязан заплатить за доставку и перевалку. Если нет нефтепродуктов — плати за воздух. При этом беларуская сторона не менее чем в 15-и дневный срок до начала нового месяца подаёт данные по объёмам. Российские партнёры за 10 дней до начала месяца информируют о возможности перевезти и принять заявленные объёмы. Формально, есть гарантия на предоставление необходимого подвижного состава и резерва мощностей по месяцам — она прописана в приложении к договору. Но рынок -вещь не стабильная. Поэтому, если резко возрос спрос — может не оказаться вагонов. Спрос упал — ты всё равно платишь за доставку воздуха.
И, наконец, вопрос разрешения споров. Тут формулировка соглашения просто гениальна. Статья 7 гласит, что разногласия должны быть урегулированы в рамках совместной комиссии, создаваемой по этому соглашению. Если таковое невозможно, то (ст 7.2) «они разрешаются по дипломатическим каналам». Россия открытым текстом пишет, что любые проблемы могут быть разрешены путём политических уступок. О международных арбитражах, наученный горьким опытом «Газпрома», Кремль не упоминает.
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