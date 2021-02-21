|
Почти $10 млрд. Renault получил рекордный убыток в 2020 году
Источник материала: Партизан
Крупный автопроизводитель Renault получил рекордные $9,7 млрд убытков по итогам 2020 года. Это на $2,3 млрд больше, чем прогнозировали аналитики, сообщает Reuters.
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)
На такой результат повлияли последствия пандемии COVID-19, которые обвалили авторынок,
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Среди последствий в компании выделили дефицит чипов, который уже привел к сокращению глобального производства. Из-за нехватки чипов Renault может сократить производство на 100 000 автомобилей в 2021 году.
"Мы находимся в разгаре битвы, пытаясь справиться с трудным годом с точки зрения цепочек поставок и компонентов. Все это – побочный ущерб от пандемии COVID-19. У нас будет довольно нестабильный год", – заявил гендиректор компании Лука де Мео.
В компании надеются выйти в прибыль во второй половине 2021 года.
По итогам 2019 года убыток Renault составлял $170 млн. В 2019 году Renault продала 3,75 млн автомобилей в мире (-3,4%).
По данным LMC Automotive, в прошлом году глобальные продажи легковых авто обвалились на 19 млн автомобилей (-20%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупный автопроизводитель Renault получил рекордные $9,7 млрд убытков по итогам 2020 года. Это на $2,3 млрд больше, чем прогнозировали аналитики, сообщает Reuters.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)