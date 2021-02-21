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В Альпах пес помог выжить мужчине, который семь дней пролежал в горах

21.02.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Альпах пес помог выжить мужчине, который семь дней пролежал в горах

  • 21.02.2021, 12:18
В Альпах пес помог выжить мужчине, который семь дней пролежал в горах
Иллюстрационное фото

Изможденный мужчина лежал возле ручья.

В итальянских Альпах 33-летнему туристу из Триеста удалось выжить после семи дней, проведенных в горах со сломанной ногой.

Как рассказали местные спасатели, о пропаже мужчины сообщила его девушка, пишет «Новое время».

Обследовав территорию с помощью вертолета, они обнаружили его на высоте около 700 метров, заметив блеск термоодеяла.

Изможденный мужчина лежал возле ручья, накрыв себя листьями, чтобы согреться, а рядом с ним был его пес по кличке Эш.

Турист сорвался со скалы и сломал лодыжку, из-за чего не смог передвигаться и был вынужден провести в таком состоянии семь дней без еды.

По словам итальянца, выжить ему помог пес, который все время охранял его и грел своим телом.

В итоге истощенного мужчину доставили вертолетом в госпиталь, а Эша на это время приютили спасатели.

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