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Белорусы выходят на воскресные протесты (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
Белорусы выходят на воскресные протесты (Онлайн)
198-й день революции стал особенным.
Сегодня — 198-й день непрерывных протестов в Беларуси. Люди в разных городах снова выходят на воскресные акции.
198-й день революции революции стал особенным: он совпал с Международным днем родного языка.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.
12:19 Хор свободных Боровлян присоединился к празднику белорусского языка!
12:06 В минском Михалово сегодня утром прошла акция солидарности с журналисткой tut.by Катериной Борисевич. Минчане вывесили баннер: «Цветы вместо срока! Свободу Катерине Борисевич!».
10:58 Жодино вышло на акцию ко Дню родного языка. «Нашы самыя любiмыя словы на беларускай мове — Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.
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198-й день революции стал особенным.
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