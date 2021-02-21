Источник материала: Хартия'97

Белорусы выходят на воскресные протесты (Онлайн) 1 21.02.2021, 12:13

Архивное фото tut.by

198-й день революции стал особенным.

Сегодня — 198-й день непрерывных протестов в Беларуси. Люди в разных городах снова выходят на воскресные акции.

198-й день революции революции стал особенным: он совпал с Международным днем родного языка.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

12:19 Хор свободных Боровлян присоединился к празднику белорусского языка!

12:06 В минском Михалово сегодня утром прошла акция солидарности с журналисткой tut.by Катериной Борисевич. Минчане вывесили баннер: «Цветы вместо срока! Свободу Катерине Борисевич!».





10:58 Жодино вышло на акцию ко Дню родного языка. «Нашы самыя любiмыя словы на беларускай мове — Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

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