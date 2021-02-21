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В Михалово прошла акция солидарности с Катериной Борисевич
Источник материала: Хартия'97
В Михалово прошла акция солидарности с Катериной Борисевич
Цветы вместо срока!
В минском Михалово сегодня утром прошла акция солидарности с журналисткой tut.by Катериной Борисевич, пишет телеграм-канал
Минчане вывесили баннер: «Цветы вместо срока! Свободу Катерине Борисевич!».
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