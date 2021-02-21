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«Из-за серых схем»: российская таможня подтвердила проверку белорусских фур

21.02.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Из-за серых схем»: российская таможня подтвердила проверку белорусских фур

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  • 21.02.2021, 11:59
«Из-за серых схем»: российская таможня подтвердила проверку белорусских фур

Москва всерьез взялась за поставки цветов из Беларуси.

Российская таможня подтвердила, что ведёт проверку по факту пресечения серых схем поставки цветов из Беларуси. По этой причине на российско-белорусской границе с начала февраля задерживаются фуры с цветами, сообщает "Еврорадио".

Беларусь на сегодня — главный поставщик цветов в соседнюю страну: за последние пять лет Беларусь увеличила поставки срезанных цветов в Россию более чем в сто раз. А всё потому, что однажды Минск отменил НДС на ввоз цветов, и их стало выгодно поставлять России через Беларусь.

Согласно статистике Белстата, Беларусь покупает цветы по мировым ценам — 32–36 центов за штуку. А продаёт их в Россию в три-четыре раза дешевле. В результате привезённый из Беларуси цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую.

В феврале 2021 года издание “Проект” рассказало, что при ввозе цветов из Беларуси их стоимость занижается, и экономия на налогах дает до 10 тысяч долларов с фуры, и что зарабатывает при этом на россиянах окружение Лукашенко. Чуть раннее, в октябре 2020-го, Naviny.by опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Беларусь стала крупнейшим реэкспортёром цветов в Россию. Поставками цветов занимаются приближённые к белорусской власти бизнесмены и даже госкомпания, а бизнес оценивается в 300 млн долларов.

По информации BFM.ru, поставщики развернули фуры, и теперь они идут в Россиию минуя Беларусь — без проблем на таможне. Но к 8 марта цена на цветы в России может вырасти.

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Теги: Минск
 
 
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