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Facebook удалил страницу военных в Мьянме
Источник материала: Хартия'97
Facebook удалил страницу военных в Мьянме
Она нарушает стандарты соцсети.
На фоне многотысячных протестов в Мьянме соцсеть Facebook удалила аккаунт военных. Это произошло после ареста местного актера Лу Мина и смерти двух человек в результате беспорядков, сообщает
Так, Facebook удалил главную страницу военных Мьянмы за нарушение стандартов, запрещающих подстрекательство к насилию. Это произошло после того, как полиция арестовала известного бирманского актера, которого разыскивали за сопротивление военному перевороту в стране, что стало еще одной причиной для многотысячных акций.
«Согласно нашей глобальной политике, мы удалили страницу информационной группы Tatmadaw True News с Facebook за неоднократные нарушения стандартов нашего общества, запрещающие подстрекательство к насилию и координацию ущерба», — цитирует сообщение Facebook газета.
Когда протестующие начали собираться в двух крупнейших городах страны — Янгон и Мандалай — стало известно, что актера Лу Мина арестовали. Он был одним из шести знаменитостей, которых военные разыскивали с 17 февраля. Они якобы руководствовались законом о борьбе с подстрекательством госслужащих присоединиться к протестам. Его нарушение предусматривает наказание в виде заключения сроком на два года.
По словам жены актера, военные приехали в их доме в Янгоне утром в воскресенье, 21 февраля, и забрали ее мужа, не сказав, куда везут.
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Она нарушает стандарты соцсети.
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