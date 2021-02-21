Источник материала: Хартия'97

Facebook удалил страницу военных в Мьянме 21.02.2021, 11:53

Она нарушает стандарты соцсети.

На фоне многотысячных протестов в Мьянме соцсеть Facebook удалила аккаунт военных. Это произошло после ареста местного актера Лу Мина и смерти двух человек в результате беспорядков, сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

Так, Facebook удалил главную страницу военных Мьянмы за нарушение стандартов, запрещающих подстрекательство к насилию. Это произошло после того, как полиция арестовала известного бирманского актера, которого разыскивали за сопротивление военному перевороту в стране, что стало еще одной причиной для многотысячных акций.

«Согласно нашей глобальной политике, мы удалили страницу информационной группы Tatmadaw True News с Facebook за неоднократные нарушения стандартов нашего общества, запрещающие подстрекательство к насилию и координацию ущерба», — цитирует сообщение Facebook газета.

Когда протестующие начали собираться в двух крупнейших городах страны — Янгон и Мандалай — стало известно, что актера Лу Мина арестовали. Он был одним из шести знаменитостей, которых военные разыскивали с 17 февраля. Они якобы руководствовались законом о борьбе с подстрекательством госслужащих присоединиться к протестам. Его нарушение предусматривает наказание в виде заключения сроком на два года.

По словам жены актера, военные приехали в их доме в Янгоне утром в воскресенье, 21 февраля, и забрали ее мужа, не сказав, куда везут.

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