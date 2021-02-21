﻿ Андрей Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко

21.02.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко

3
  • 21.02.2021, 11:43
Андрей Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко
Андрей Суздальцев

Подобная ситуация уже была, когда Путин сначала признал Януковича, а потом поменял свое мнение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля ожидаются "весьма продолжительные переговоры".

Между тем политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) заверил dw.com, что в Кремле далеки от оптимизма, там пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко, но общий настрой резко против него: "Есть понимание, что Лукашенко сам никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить".

Андрей Суздальцев отметил, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, слабость позиций Минска очевидна.

По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой.

В этой связи Суздальцев напомнил, что во время "оранжевой революции" в 2004 году в Украине Путин сначала признал президентом Януковича, а потом поменял свое мнение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобная ситуация уже была, когда Путин сначала признал Януковича, а потом поменял свое мнение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Макрон назвал НАТО “организацией, которой больше нет”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by