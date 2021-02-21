Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко 3 21.02.2021, 11:43

Андрей Суздальцев

Подобная ситуация уже была, когда Путин сначала признал Януковича, а потом поменял свое мнение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля ожидаются "весьма продолжительные переговоры".

Между тем политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) заверил dw.com , что в Кремле далеки от оптимизма, там пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко, но общий настрой резко против него: "Есть понимание, что Лукашенко сам никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить".

Андрей Суздальцев отметил, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, слабость позиций Минска очевидна.

По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой.

В этой связи Суздальцев напомнил, что во время "оранжевой революции" в 2004 году в Украине Путин сначала признал президентом Януковича, а потом поменял свое мнение.

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