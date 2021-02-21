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Андрей Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Андрей Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко
Подобная ситуация уже была, когда Путин сначала признал Януковича, а потом поменял свое мнение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля ожидаются "весьма продолжительные переговоры".
Между тем политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) заверил
Андрей Суздальцев отметил, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, слабость позиций Минска очевидна.
По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой.
В этой связи Суздальцев напомнил, что во время "оранжевой революции" в 2004 году в Украине Путин сначала признал президентом Януковича, а потом поменял свое мнение.
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Подобная ситуация уже была, когда Путин сначала признал Януковича, а потом поменял свое мнение.
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