ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Свободу Артему и Кате!». Что происходит в стране 21 февраля

21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси 198-й день длятся протесты. Обзор событий.

***

Жители Новинок, что под Минском, записали видео в поддержку журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина:

А это акция в поддержку Катерины Борисевич в Минске:

***

В Минске и других городах прошли пикеты и акции в память о Романе Бондаренко. Напомним, что накануне было заведено уголовное дело по факту его гибели.

Минская Серебрянка:

Молодечно:

«Свободу Артему и Кате!». Что происходит в стране 21 февраля

***

21 февраля — международный День родного языка. Вот как это событие отмечается в Беларуси:

«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Газпром» резко снизил транзит газа через Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by