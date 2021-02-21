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«Свободу Артему и Кате!». Что происходит в стране 21 февраля
21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси 198-й день длятся протесты. Обзор событий.
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Жители Новинок, что под Минском, записали видео в поддержку журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина:
А это акция в поддержку Катерины Борисевич в Минске:
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В Минске и других городах прошли пикеты и акции в память о Романе Бондаренко. Напомним, что накануне было заведено уголовное дело по факту его гибели.
Минская Серебрянка:
Молодечно:
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21 февраля — международный День родного языка. Вот как это событие отмечается в Беларуси:
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В Беларуси 198-й день длятся протесты.
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