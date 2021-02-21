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Все любят корги. Самая милая и умная собачка на прогулке — фото

21.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вельш-корги любит не только британская королева Елизавета II. Маленьких рыже-белых собачек-"лисичек" обожают все — за милый образ, умный взгляд и покладистый характер. Смышленый пес может подарить своему хозяину много радости и любви, но в ответ ему требуется внимание.

Эта древняя пастушья английская порода собак характеризуется заостренной мордочкой, большими ушами, короткими лапами и пушистым хвостом. 

Корги — добродушная и веселая собака. Ей восхищаются даже те, кто никогда и не думал заводить домашних животных!

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, как проводят время хозяева со своими питомцами в Санкт-Петербурге на зимней костюмированной прогулке.

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Самая маленькая овчарка в мире с самым "солнечным" характером — так можно обрисовать характер вельш-корги.
 
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