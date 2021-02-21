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Все любят корги. Самая милая и умная собачка на прогулке — фото
21.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вельш-корги любит не только британская
Эта древняя пастушья английская порода собак характеризуется заостренной мордочкой, большими ушами, короткими лапами и пушистым хвостом.
Корги — добродушная и веселая собака. Ей восхищаются даже те, кто никогда и не думал заводить домашних животных!
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, как проводят время хозяева со своими питомцами в Санкт-Петербурге на зимней костюмированной прогулке.
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Самая маленькая овчарка в мире с самым "солнечным" характером — так можно обрисовать характер вельш-корги.
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