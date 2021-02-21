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Польские пограничники задержали белоруса – его десять лет разыскивали за ограбления в Германии
Источник материала: Навiны
Сотрудники Подляской пограничной службы задержали на автомобильном пограничном переходе в Кузнице гражданина Беларуси, разыскивавшегося по европейскому ордеру.
Как
«Мужчина разыскивался правоохранительными органами Германии за организованные ограбления с применением огнестрельного оружия и кражи. Его подозревают в участии в пяти ограблениях банков в Германии. По местному законодательству ему грозит до 15 лет лишения свободы», – сообщила представитель Подляского управления пограничной службы майор Катажина Зданович.
Пограничники задержанного полиции в Соколке.
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Сотрудники Подляской пограничной службы задержали на автомобильном пограничном переходе в Кузнице гражданина Беларуси, разыскивавшегося по европейскому ордеру....
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