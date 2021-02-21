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Польские пограничники задержали белоруса – его десять лет разыскивали за ограбления в Германии

21.02.2021 12:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Подляской пограничной службы задержали на автомобильном пограничном переходе в Кузнице гражданина Беларуси, разыскивавшегося по европейскому ордеру.

 

Польские пограничники задержали белоруса – его десять лет разыскивали за ограбления в Германии

 

Как сообщает Пограничная служба Польши, 40-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности в Германии за многочисленные грабежи с применением огнестрельного оружия. С 2011 года он разыскивался по европейскому ордеру на арест за преступления, совершенные в 2009-2010 годах.

«Мужчина разыскивался правоохранительными органами Германии за организованные ограбления с применением огнестрельного оружия и кражи. Его подозревают в участии в пяти ограблениях банков в Германии. По местному законодательству ему грозит до 15 лет лишения свободы», – сообщила представитель Подляского управления пограничной службы майор Катажина Зданович.

Пограничники задержанного полиции в Соколке.

 
 
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Сотрудники Подляской пограничной службы задержали на автомобильном пограничном переходе в Кузнице гражданина Беларуси, разыскивавшегося по европейскому ордеру....
 
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