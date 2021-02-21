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В США у самолета повредился двигатель. Обломки упали на жилой район

21.02.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США широкофюзеляжный Boeing 777 потерял обшивку правого двигателя. Это случилось вскоре после вылета из американского города Денвер. Как пишет BBC, обломки упали на жилые районы города Брумфилд.

Двигатель загорелся, и самолет продолжал лететь на одном моторе. Борт благополучно приземлился, никто не пострадал. В самолете находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. Сообщается, что сразу после возникновения неполадки Boeing вернулся в аэропорт Денвера.

В США у самолета повредился двигатель. Обломки упали на жилой район

Это был рейс авиакомпании United Airlines. Самолет направлялся в Гонолулу. Полиция Брумфилда опубликовала фотографии того, что, по-видимому, является передней частью гондолы двигателя, лежащей на лужайке перед одноэтажным жилым домом в одном из районов города.

В США у самолета повредился двигатель. Обломки упали на жилой район

Пресс-служба United Airlines подтвердила журналистам, что у самолета отказал двигатель. В ее заявлении сказано, что Boeing 777 благополучно вернулся в аэропорт вылета. В качестве меры предосторожности он был встречен аварийными бригадами, о травмах у пассажиров и членов экипажа не известно.

В США у самолета повредился двигатель. Обломки упали на жилой район

Пока не сообщается, что стало причиной неисправности двигателя. 777 — один из самых популярных в мире широкофюзеляжных самолетов. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.

 
 
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В США широкофюзеляжный Boeing 777 потерял обшивку правого двигателя. Это случилось вскоре после вылета из американского города Денвер. Как пишет BBC, обломки упали на...
 
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