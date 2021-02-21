В США у самолета повредился двигатель. Обломки упали на жилой район

Источник материала: Onliner

В США широкофюзеляжный Boeing 777 потерял обшивку правого двигателя. Это случилось вскоре после вылета из американского города Денвер. Как пишет BBC , обломки упали на жилые районы города Брумфилд.

Двигатель загорелся, и самолет продолжал лететь на одном моторе. Борт благополучно приземлился, никто не пострадал. В самолете находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. Сообщается, что сразу после возникновения неполадки Boeing вернулся в аэропорт Денвера.





Это был рейс авиакомпании United Airlines. Самолет направлялся в Гонолулу. Полиция Брумфилда опубликовала фотографии того, что, по-видимому, является передней частью гондолы двигателя, лежащей на лужайке перед одноэтажным жилым домом в одном из районов города.





Пресс-служба United Airlines подтвердила журналистам, что у самолета отказал двигатель. В ее заявлении сказано, что Boeing 777 благополучно вернулся в аэропорт вылета. В качестве меры предосторожности он был встречен аварийными бригадами, о травмах у пассажиров и членов экипажа не известно.





Пока не сообщается, что стало причиной неисправности двигателя. 777 — один из самых популярных в мире широкофюзеляжных самолетов. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.