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Ученые рассказали, сколько нужно двигаться для здоровья сердца

21.02.2021 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы хотите иметь здоровое сердце, то, чем больше вы двигаетесь, тем лучше, пишет New York Times. Неважно, какой именно будет эта физическая активность: хоть короткий бег трусцой, хоть несколько часов ходьбы в неделю. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета (Великобритания), их работа опубликована в PLOS Medicine.


фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

В крупном исследовании проанализировали данные 90 000 здоровых мужчин и женщин, которые носили трекеры активности (из базы данных U.K. Biobank). Ученые разделили их на четыре группы в зависимости от того, сколько минут в целом они двигались каждую неделю и насколько энергозатратной была эта активность. Данные дополнили информацией из больниц: у кого из участников развились сердечные заболевания в течение нескольких лет после присоединения к исследованию.

В результате у людей из наименее активной группы, которые редко гуляли или занимались физическими упражнениями, вероятность сердечных заболеваний была более чем в два раза выше, чем у наиболее активных мужчин и женщин.

Интересно, что исследователи не обнаружили верхнего предела преимуществ от физической активности. Мужчины и женщины, которые больше всего двигались (ходили более двух часов в день, считая как физические упражнения, так и повседневные занятия, а также интенсивно тренировались в течение 50 минут или более в неделю), не имели повышенного риска сердечных заболеваний. Вместо этого в этой группе наблюдалось наибольшее снижение риска, причем и среди мужчин, и среди женщин.

 
 
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Если вы хотите иметь здоровое сердце, то, чем больше вы двигаетесь, тем лучше, пишет New York Times.
 
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