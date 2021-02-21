ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские дзюдоисты завоевали первые медали в 2021 году

21.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Престижный турнир серии Большого шлема по дзюдо завершился в Израиле, белорусы завоевали на нем две медали.


Фото: Instagram / slutskayamaryna

Белорусские спортсмены завоевали две награды (серебряную и бронзовую) на турнире серии Большого шлема в Тель-Авиве, сообщает Sputnik. 

Первую награду в копилку национальной команды Беларуси принес Дмитрий Миньков, завоевавший серебро в весовой категории 66 килограммов. В финале он уступил испанцу Альберто Мартину Гаитеро.

На третью ступень пьедестала почета поднималась белоруска Марина Слуцкая (свыше 78). 

Участие в соревновании приняли более 400 дзюдоистов из 60 стран. Для белорусской сборной по дзюдо это первые медальные успехи на престижных турнирах в 2021 году. 

Неудача в Дохе и предстоящие состязания


Белорусские дзюдоисты неудачно начали год, выступив на турнир серии "Мастерс" (11-13 января) в Дохе. Право побороться за награды получили лишь атлеты, которые вошли в топ-36 мирового рейтинга. Национальную команду представляли Даниэл Мукете (до 100), Никита Свирид (до 100), Алескандр Ваховяк (свыше 100) и Марина Слуцкая (свыше 78).

Белорусской команде еще предстоит выступить на турнирах серии Большого шлема в Ташкенте, Антальи, Тбилиси и Париже, а также на чемпионате Европы в Португалии и мировом форуме в Венгрии. После этих состязаний завершится олимпийский отбор.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Престижный турнир серии Большого шлема по дзюдо завершился в Израиле, белорусы завоевали на нем две медали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польские пограничники задержали белоруса – его десять лет разыскивали за ограбления в Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by