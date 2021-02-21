Последняя неделя зимы в Беларуси будет теплой: слякоть, ветер и местами до +13

В Минске самая низкая температура, -7, прогнозируется в ночь вторника и среды, однако днем в эти же дни столбики термометров поднимутся до +1-+2 градусов, сообщает. В основном же жителей столицы ожидает дневная температура воздуха +2-+3, ночью около 0, порывы ветра до 13-14 м/с.