|
"ЯсноПонятно". Что такое любовь?
21.02.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?
Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка? Сможем ли мы когда-нибудь обсуждать тему секса без смешков и предрассудков? Как ученые измеряют любовь? Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)