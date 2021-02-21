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"ЯсноПонятно". Что такое любовь?

21.02.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?

Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка? Сможем ли мы когда-нибудь обсуждать тему секса без смешков и предрассудков? Как ученые измеряют любовь? Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли...
 
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