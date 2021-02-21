Редкое фото Высоцкого с Мироновым выложили в Instagram. Снимку 43 года

Источник материала: ОНТ

Приёмная дочь актера Андрея Миронова выложила на своей странице Instagram редкое фото. На снимке 1978 года - Владимир Высоцкий, Марина Влади, Андрей Миронов с супругой Ларисой Голубкиной и братом Кириллом Ласкари.







Мария Голубкина написала, что эта фотография с домашней вечеринки. Высоцкий - традиционно с гитарой, участники выглядят веселыми. Пользователи поблагодарили актрису за размещение этого уникального снимка. Напомним, что Андрей Миронов зарегистрировал отношения с Ларисой Голубкиной в 1976 году и стал приемным отцом её дочери Марии. Кстати, у Андрея тогда уже была дочь от первого брака. Её тоже зовут Мария. Обе девочки родились в 1973 году. И обе стали известными актрисами.



Мария Голубкина и Мария Миронова





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