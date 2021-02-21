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Редкое фото Высоцкого с Мироновым выложили в Instagram. Снимку 43 года

21.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Редкое фото Высоцкого с Мироновым выложили в Instagram. Снимку 43 года

Приёмная дочь актера Андрея Миронова выложила на своей странице Instagram редкое фото. На снимке 1978 года - Владимир Высоцкий, Марина Влади, Андрей Миронов с супругой Ларисой Голубкиной и братом Кириллом Ласкари. 



Мария Голубкина написала, что эта фотография с домашней вечеринки. Высоцкий - традиционно с гитарой, участники выглядят веселыми. Пользователи поблагодарили актрису за размещение этого уникального снимка. Напомним, что Андрей Миронов зарегистрировал отношения с Ларисой Голубкиной в 1976 году и стал приемным отцом её дочери Марии.  Кстати, у Андрея тогда уже была дочь от первого брака. Её тоже зовут Мария. Обе девочки родились в 1973 году. И обе стали известными актрисами.


 Мария Голубкина и Мария Миронова 


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Приёмная дочь актера Андрея Миронова выложила на своей странице Instagram редкое фото. На снимке 1978 года - Владимир Высоцкий, Марина Влади, Андрей Миронов с супругой...
 
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