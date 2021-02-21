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Редкое фото Высоцкого с Мироновым выложили в Instagram. Снимку 43 года
Источник материала: ОНТ
Приёмная дочь актера Андрея Миронова выложила на своей странице
Мария Голубкина написала, что эта фотография с домашней вечеринки. Высоцкий - традиционно с гитарой, участники выглядят веселыми. Пользователи поблагодарили актрису за размещение этого уникального снимка. Напомним, что Андрей Миронов зарегистрировал отношения с Ларисой Голубкиной в 1976 году и стал приемным отцом её дочери Марии. Кстати, у Андрея тогда уже была дочь от первого брака. Её тоже зовут Мария. Обе девочки родились в 1973 году. И обе стали известными актрисами.
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Приёмная дочь актера Андрея Миронова выложила на своей странице Instagram редкое фото. На снимке 1978 года - Владимир Высоцкий, Марина Влади, Андрей Миронов с супругой...
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