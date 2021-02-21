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Во Фрунзенском РУВД Минска прошел день отрытых дверей
Источник материала: ОНТМинска прошел день отрытых дверей" class="one-news__figure-img">
На день отрытых дверей во Фрунзенский РУВД Минска пригласили школьников. Им рассказали о специфике работы, преимуществах выбранной профессии и, конечно, поделились личным опытом в раскрываемых преступлениях.
Пришли на встречу и представители Военной академии. Они рассказали о факультетах, внеучебной деятельности, общежитиях и привилегиях для студентов.
Была и неофициальная часть встречи. Сотрудники ОМОНа устроили сюрприз гостям – показали несколько отработанных приемов самообороны.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
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На день отрытых дверей во Фрунзенский РУВД Минска пригласили школьников. Им рассказали о специфике работы, преимуществах выбранной профессии и, конечно,...
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