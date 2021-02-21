Во Фрунзенском РУВД Минска прошел день отрытых дверей

Источник материала: ОНТ

Минска прошел день отрытых дверей" class="one-news__figure-img">

На день отрытых дверей во Фрунзенский РУВД Минска пригласили школьников. Им рассказали о специфике работы, преимуществах выбранной профессии и, конечно, поделились личным опытом в раскрываемых преступлениях.

Пришли на встречу и представители Военной академии. Они рассказали о факультетах, внеучебной деятельности, общежитиях и привилегиях для студентов.

Андрей Русанович, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома: «Заинтересованным в специально отведённых местах предоставилась возможность написать заявления на поступление в учреждения образования министерства внутренних дел. Несмотря на ограниченное количество мест и жёсткие критерии отбора, десятки юношей изъявили желание поступить в престижный вуз».

Была и неофициальная часть встречи. Сотрудники ОМОНа устроили сюрприз гостям – показали несколько отработанных приемов самообороны.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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